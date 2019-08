Промышленное производство в Намангане развивается высокими темпами

2019 год объявлен в Республике Узбекистан Годом активных инвестиций и социального развития.

Правительство предоставляет иностранным инвесторам и предприятиям страны, которые привлекают зарубежных партнеров, режим наибольшего благоприятствования, целый ряд льгот и преференций. Это сказывается на притоке инвестиций, создает реальные возможности для расширения промышленного производства, создания новых рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет.

Хокимият Наманганской области всесторонне поддерживает инвесторов и готов выделить необходимые земельные участки для реализации совместных проектов. На сегодняшний день мы сформировали 200 проектов с иностранными инвестициями из 30 зарубежных стран на общую сумму около двух миллиардов долларов. За первые шесть месяцев года уже реализовано 53 проекта на сумму 127,9 миллиона долларов, что в 11,2 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Это проекты по расширению производства цемента (компания "Наманган цемент"), пряжи ("ФТ текстил"), текстиля ("Норин текс"), организации тепличных хозяйств (Super Gold Agro Biznes) и десятки других. В области действуют 199 совместных предприятий, из них 40 - с участием российских партнеров. Только в этом году уже открыто 38 совместных предприятий с компаниями из 14 зарубежных стран. А до конца года в регионе начнут работать еще 85 СП.

Значительными темпами растет в области промышленное производство, уже действуют 10 промышленных зон, дополнительно организованы еще 5. Около 30,8 процента в финансировании их проектов составили иностранные инвестиции. Проекты представлены отраслями химии и нефтехимии, производства машин и запасных частей, электротехники, строительных материалов, продуктов питания, текстиля, кожевенной продукции и обуви, мебели и бумаги, фармацевтики и другими.

В результате в области быстро растет текстильная, швейная и пищевая промышленность, включая ведущие отрасли первичной переработки хлопка-сырца, а также развивается производство строительных материалов и деревообработка. Помимо этого, в 6 городах и районах области созданы 10 малых промышленных зон, а также свободные экономические зоны в Касансайском и Чустском районах, они полностью обеспечены всей инфраструктурой.

Хайрулло Бозоров, хоким Наманганской области: В области быстро растут текстильная, швейная и пищевая промышленность, развивается производство строительных материалов и деревообработка

По итогам первого полугодия 2019 года область заняла второе место в республике Узбекистан по экономическим показателям. В июне с.г. в Намангане прошел международный инвестиционный форум Doing business with Namangan и Национальная выставка производителей области Made in Namangan-2019. Форум посетили представители более 300 иностранных компаний из 43 стран мира. По итогам переговоров было подписано 48 инвестиционных соглашений на общую сумму 358 миллионов долларов. Реализация этих проектов обеспечит производство импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции - химикатов, черных и цветных металлов, станков, продуктов питания и др.

Наша область обладает значительным экспортным потенциалом.

До 30 процентов произведенной продукции поставляется более чем в 40 зарубежных стран: Россию, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Турцию и многие другие. В прошлом году область экспортировала промышленной продукции на 147,4 миллиона долларов, что составило 120,9 процента от уровня 2017 года. Причем экспортировались не только традиционные, но и новые для нашей области виды продукции: шпаклевка, клей, шурупы, чугунные котлы, автозапчасти, травертин. А за первые шесть месяцев этого года в 33 страны уже экспортировано продукции на сумму 103 миллиона долларов.

Большим спросом во всех странах пользуются фрукты и овощи, выращенные по передовым технологиям фермерами и дехканами нашей области. За шесть месяцев с.г. было экспортировано в 29 стран в общей сложности 63,4 тысячи тонн на сумму 81,4 миллиона долларов.

Наманганская область обладает также большим туристическим потенциалом. В ней находятся 282 объекта культурного наследия, 103 памятника архитектуры, 155 памятников археологии, 8 монументальных произведений искусства, 16 достопримечательностей. Для приема гостей сегодня в Намангане действуют 25 отелей, 2 зоны отдыха, 16 санаториев и лечебных курортов, а также работают 10 туристических компаний.

За январь-июнь 2019 года мы уже приняли 3102 туриста из Киргизии, России, Китая, Казахстана, Турции, Таджикистана, Южной Кореи, Индии, Японии и других стран. Для дальнейшего увеличения потока туристов в 2019 году разработана специальная программа. Она предусматривает организацию различных массовых мероприятий и фестивалей. Так, в начале лета в парке культуры и отдыха "Захириддин Мухаммед Бобур" прошел традиционный "Фестиваль цветов". В нем участвовали более 100 предприятий и организаций цветочного бизнеса, более 150 индивидуальных предпринимателей, было представлено более 60 сортов сезонных цветов и более 100 художественных произведений из них. Гостям мы показали все разнообразие и красоту нашей природы.

Для того, чтобы сделать пребывание гостей в нашей области еще более приятным и комфортным, завершается строительство 8 новых отелей со всеми современными удобствами, предусмотрено возведение 25 гостевых домов, создание зон экотуризма на общей площади 7 гектаров в зонах водохранилищ в Чортокском, Чустском и Янгикурганском районах. У нас также действуют 20 оздоровительных центров, проложено 7 агротуристических туров, 19 маршрутов для туризма, есть 60 зон Wi-Fi и терминалы самообслуживания. В этом году количество внутренних туристов увеличится до миллиона человек, мы также ждем 14 тысяч иностранных гостей.

Справка

Наманганская область расположена на северо-востоке Узбекистана. Ее территория составляет 7,44 тысячи квадратных километров и граничит с Андижанской и Ферганской областями, также с Республикой Таджикистан и Киргизской Республикой. Численность населения - 2 миллиона 776 тысяч человек. На территории области действует 5197 промышленных предприятий, 33 из них - крупные.