Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - по инициативе Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки и ключевые региональные проблемы. Речь шла о ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, а также вокруг СВПД.

Путин и Меркель подробно рассмотрели перспективы разрешения внутриукраинского конфликта и акцентировали безальтернативность минского "Комплекса мер", а также выразили взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках "нормандского формата", в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Путин отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения саммита "нормандской четверки" - чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. Была подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах.

Российский лидер сообщил о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб". Путин и Меркель констатировали важность скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета.

Лидеры высказали намерение способствовать мирному разрешению кризиса в Ливии и дальнейшей поддержки посреднической деятельности ООН.

Также Путин и Меркель затронули положение дел вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Канцлер ФРГ рассказала об обсуждении этой темы на саммите "семерки" в Биаррице. Отмечена необходимость консолидации усилий всех заинтересованных сторон для сохранения СВПД.