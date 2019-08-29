Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Россией интенсивным образом развивается и укрепляется. Российская Федерация занимает лидирующие позиции во внешнеторговых операциях Узбекистана, больше всего узбекской продукции экспортируется на российский рынок.

Как отмечал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, всестороннее укрепление дружественных связей с Россией на основе договора о стратегическом партнерстве и других важных соглашений является приоритетом и отвечает интересам обеих стран, служит укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Благодаря подписанному соглашению о создании "зеленого коридора" по ускоренному таможенному оформлению плодоовощной продукции за 2018 год поставки узбекской продукции в Россию увеличились в два раза. Положительная динамика продолжается и в этом году. Доля России в общем объеме внешней торговли Узбекистана за январь-июнь 2019 года составила 13,6 процента, узбекско-российский товарооборот за этот же период достиг почти 3 миллиардов долларов.

Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. Объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превышает 8,5 миллиарда долларов. В стране работает 1427 компаний с участием российского капитала, на территории РФ создано более 600 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

В Узбекистане прошла презентация федеральной сети оптово-распределительных центров "РосАгроМаркет".

Делегации из Узбекистана регулярно посещают Россию, организовываются различные совместные мероприятия и налаживаются двусторонние отношения. Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан установлено сотрудничество с 29 партнерскими организациями в России. На базе ТПП Узбекистана и Южно-Уральской ТПП был создан Узбекско-российский деловой совет.

Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с российскими партнерами в 2018-2019 годах организована выставка российских продукций EXPO RUSSIA UZBEKISTAN, в работе которой приняли участие более 500 предприятий из различных областей и городов России.

Для инвесторов сегодня Узбекистан открывает двери. С 2017 года в стране осуществляются масштабные институциональные и структурные реформы, направленные на сокращение присутствия государства в экономике, усиление защиты прав предпринимателей и укрепление приоритетной роли частной собственности, стимулирование деловой активности.

Адхам Икрамов, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан: Для инвесторов сегодня Узбекистан открывает двери. С 2017 года в стране осуществляются масштабные институциональные и структурные реформы

В частности, учрежден независимый институт уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, установлен запрет на применение в отношении бизнесменов уголовного наказания в виде лишения права на занятие предпринимательской деятельностью, внедрена в практику новая система постприватизационной поддержки частного сектора, обеспечены либерализация валютного рынка и свободный доступ к конвертации национальной валюты, курс которой теперь формируется рыночным путем.

Большое внимание уделяется созданию новых и совершенствованию действующих свободных экономических и малых промышленных зон. Они рассматриваются как фактор привлечения иностранных инвестиций, создания новых высокотехнологичных производств, эффективного использования природно-экономического потенциала регионов.

К действующим в Узбекистане трем свободным экономическим зонам (СЭЗ) - "Навои", "Ангрен" и "Джизак", начиная с 2017 года и по настоящее время добавилось еще 18. Сейчас из двадцати одной зоны 10 имеют общую направленность, 8 - фармацевтическую, по одной СЭЗ специализируются на сферах туризма, рыбоводства и агробизнеса. Резидентам СЭЗ предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Созданы приемные премьер-министра, которые рассматривают обращения предпринимателей, в том числе иностранных инвесторов. В этой работе участвуют представители центральных и местных органов власти, центров содействия предпринимательству Торгово-промышленной палаты, других организаций.

Совершенствуется таможенное администрирование, открываются новые пропускные пункты с соседними странами, возобновлен процесс вступления Узбекистана в ВТО. Это все также повысило привлекательность нашей страны в глазах зарубежных инвесторов.

Конечно, несмотря на позитивные показатели товарооборота между Узбекистаном и Россией, необходимо признать, что до сих пор не задействован весь имеющийся потенциал для реализации совместных проектов. Бизнесмены двух стран с большим оптимизмом смотрят на будущее наших торгово-экономических отношений. Их желание сотрудничать, закрепленное поддержкой на самом высоком уровне со стороны руководителей наших государств, позволяет быть уверенным в том, что товарооборот между Узбекистаном и Россией будет неуклонно расти, а кооперационные связи между предпринимателями наших стран - укрепляться.