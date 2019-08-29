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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оперное диво

Classic Open Air пройдет в Коломенском
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 193(7951)
Впервые фестиваль "Classic Open Air. Шедевры русской оперы" пройдет в исторической части парка Коломенское на Вознесенской площади. Солисты Большого театра, "Геликон-оперы" и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко исполнят легендарные произведения под открытым небом 31 августа. С двух часов дня и до самой ночи любителей классической музыки ждет много сюрпризов.

"На протяжении пяти лет мы проводили Classic Open Air в Аптекарском огороде, куда послушать хорошую музыку приходили до пяти тысячи человек. В этом году решено провести фестиваль в Коломенском парке - и мы ждем еще больше гостей", - рассказала автор проекта, оперная певица Вера Кононова.

Фото: Предоставлено Дрезденским оперным балом
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На одной из самых красивых площадок Москвы прозвучат фрагменты из опер "Борис Годунов", "Царская невеста", "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". Их исполнят заслуженные артисты России - лучший бас страны Михаил Гужов, обладающая проникновенным меццо-сопрано Лариса Костюк, ведущий тенор Вадим Заплечный. Москвичи смогут насладиться и выступлениями двух оркестров: Государственного духового оркестра России под руководством Андрея Колотушкина и духового оркестра из Египта, который принимал участие в фестивале "Спасская башня".

"Для исполнения русской музыки всегда выстраивают огромное количество декораций. А в Коломенском они попросту не нужны. Выступать на подмостках церкви Вознесения - большая честь для любого русского человека. И наши солисты с волнением ждут этого события", - добавила Кононова. По словам директора музея-заповедника Всеволода Тимофеева, на фестивале также пройдут гуляния в русских традициях: артисты в народных костюмах предложат гостям погадать на венках, попеть колядки, поучаствовать в хороводах. Подкрепиться можно будет блинами и пирогами.

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