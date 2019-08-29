Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе

Разработать программы по подготовке к школе для выпускников детских садов попросили родители подмосковных дошкольников. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Будем делать так, чтобы в дошкольном образовании ребенок не только спал и ел, но и дозировано готовился к школе. На это есть запрос, - отметил Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала 360.

А школы области, продолжил он, должны стать мощными образовательными центрами, где проходят не только уроки по школьной программе, но и дополнительные занятия, спортивные мероприятия и кружки.