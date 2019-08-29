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29.08.2019 20:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе

Текст: Ирина Рыбникова

Разработать программы по подготовке к школе для выпускников детских садов попросили родители подмосковных дошкольников. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Почему учеба в школе превращается в кошмар для родителей

- Будем делать так, чтобы в дошкольном образовании ребенок не только спал и ел, но и дозировано готовился к школе. На это есть запрос, - отметил Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала 360.

А школы области, продолжил он, должны стать мощными образовательными центрами, где проходят не только уроки по школьной программе, но и дополнительные занятия, спортивные мероприятия и кружки.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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