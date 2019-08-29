Онлайн-продажу лекарств легализуют

Легальная продажа лекарств через интернет может появиться по всей России, а доставлять препараты будут любые курьерские службы. Такие поправки подготовили в "Единой России" ко второму чтению законопроекта о дистанционной реализации лекарственных средств.

Цель предлагаемых поправок - повысить доступность лекарств для жителей страны, сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета ЕР, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Единороссы, в частности, предлагают поручить доставку безрецептурных лекарств обычным курьерам. "По итогам многочисленных обсуждений с экспертным сообществом в партии пришли к выводу, что транспортировкой купленных в интернете лекарств могут заниматься любые курьерские службы", - цитирует Баталину пресс-служба ЕР. Ответственность за подлинность и качество товара будут нести интернет-аптеки.

Кроме того, право на продажу препаратов через интернет могут получить и оптовики. "Разумеется, они должны соблюдать абсолютно все требования, которые в настоящее время предъявляются к розничным аптекам", - уточнила Баталина.

Еще одна поправка касается вопроса онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств. По этому вопросу позиция "Единой России" однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет. "В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом", - подчеркнула депутат.

Также в партии поддерживают предложение распространить практику дистанционной торговли лекарствами на все субъекты федерации. Первоначально речь шла лишь о городах федерального значения, что, по мнению единороссов, ущемляет права жителей других регионов. "В партии поддерживают идею, чтобы Москва, Санкт-Петербург и Севастополь стали пилотными регионами, а затем - например, через год - эту практику можно распространить на остальные субъекты РФ", - сказала Ольга Баталина.

Напомним, законопроект, разрешающий интернет-продажу лекарственных препаратов, находится в Госдуме с октября 2017 года. В первом чтении он был принят в декабре того же года. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, теперь обсуждается новый срок - с 1 января 2020 года. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие данного законопроекта. В настоящее время в России удаленная торговля лекарствами запрещена, за нарушение данного требования законодательства интернет-ресурсам грозит блокировка.