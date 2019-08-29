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29.08.2019 18:45
Проект: В регионах

Елец получит весомую финансовую поддержку из федерального бюджета

Историческую часть Ельца ждет большая реконструкция, а музей имени И. А. Бунина может получить статус федерального. Об этом сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова, посетившая Липецкую область в рамках подготовки региона и страны к празднованию 150-летия Ивана Бунина.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Минкульт поддержал предложение врио главы региона о включении Ельца в список исторических поселений, которые получат весомую финансовую поддержку из федерального бюджета.

В этом году начнется процесс проектирования. Средства на реконструкцию исторических объектов древнего города должны начать поступать в 2021 году.

"Елец кардинально преобразится, - заявил Игорь Артамонов. - Историческая часть города должна засиять. Процесс не быстрый, но результат должен быть идеальным".

Также врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов предложил создать в Ельце федеральный музей имени Ивана Бунина.

Фото: Администрация Липецкой области
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"Елец - место, которое любил Бунин. Многие улицы древнего города, местные святыни упоминаются в его произведениях. Мы могли бы создать здесь прекрасный музей. Это не только сохранило бы память о великом писателе, но и повысило бы статус Ельца как культурного центра", - считает Игорь Артамонов.

Идею создания в Ельце федерального музея имени И. А. Бунина обсудили участники пленарного заседания, которое прошло в елецком госуниверситете. Поднимался ряд других важных вопросов. Особое внимание - подготовке к празднованию юбилея нобелевского лауреата. 150-летие со дня рождения Ивана Бунина будет отмечаться в 2020 году. Елец станет главным центром страны, где пройдут основные мероприятия, приуроченные к празднику. В регионе запланировано проведение нескольких событийных фестивалей, связанных с творческим наследием писателя. В программе областных мероприятий театральные постановки, выставки, открытие туристического маршрута с посещением бунинских мест.

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