Кандидаты в депутаты предложили приостановить остановить строительство Юго-Восточной хорды

К 2023 году Москва планирует замкнуть так называемое хордовое кольцо - новую мега-магистраль, образуемую Южной рокадой и тремя хордами. Вокруг одной из них в последнее время разгорелись горячие споры. В ходе проектирования обнаружилось, что на пути трассы расположен радиоактивный могильник. Эксперты настаивают - реализацию проекта надо остановить. Этот же вопрос подняли и участники "круглого стола" в Общественной палате Москвы.

То же требование стоит первым пунктом и в резолюции, которую они направили мэру Москвы Сергею Собянину. Если строительство Юго-Восточной хорды несет хоть какую-то угрозу экологической безопасности района, жизни и здоровью местных жителей, то проект в том виде, в котором он существует, невозможен в принципе, говорилось на заседании. Пока же нужно остановить все работы хотя бы до проведения исследования почвы, воздуха, воды, а также проведения полноценных и независимых экспертиз. Об этом, в частности, говорила, главный онколог Южного округа Москвы, глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина.

Возникает вопрос, откуда же в столице взялся такой опасный объект, и почему он до сих пор не ликвидирован? Как утверждают эксперты, могильник у платформы "Москворечье" на берегу Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово - рудимент советского прошлого. Складировать там ядерные отходы начали еще в конце 40-х годов, когда еще не было современных норм их утилизации и обращения с ними. Источником же загрязнения называют завод полиметаллов на Каширском шоссе. "Он создавал системы управления защитой ядерных реакторов. Работа велась с природными радионуклидами для нужд атомных проектов", - рассказал эколог, специалист по ядерной безопасности Владимир Кузнецов, отметив, что основным веществом-загрязнителем на территории является "Торий-232", естественный природный изотоп. Конечно, его влияние не сравнить, скажем, с изотопами урана, плутония, йода-31, цезия-134 и другими, попавшими в природу во время Чернобыльской аварии. Но заняться им нужно все равно самым серьезным образом, считает эколог лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.

По мнению общественности важно как можно скорее закрыть доступ к опасному объекту. "На могильнике есть два участка, где смыт грунт. Туда абсолютно свободный доступ. Ходят, кто хочет, некоторые даже жарят шашлыки. Это неприемлемо", - обратила внимание, в частности, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Поэтому в итоговую резолюцию включили и требование установить вокруг могильника охранную зону. Что же касается дальнейших проверок и экспертиз, то они будут вестись под контролем рабочей группы, в которую войдут все участники дискуссии - экологи, муниципальные депутаты и местные жители. Потребует это скоординированных усилий городских властей с МЧС. Рекультивируют же могильник после всех изысканий, на которые, по предварительным оценкам, уйдет около года.

Значит ли это, что строительство Юго-Восточной хорды откладывается на неопределенное время? Оказывается, нет. Трассу могут просто перенести в створ железной дороги Курского направления МЖД. "Она пройдет вторым этажом над путями прямо над участком, где ходят поезда. Всего от Каширского шоссе до противоположной стороны реки будет порядка 8 опор. Этот проект в данный момент проходит государственную экспертизу. Пока ее результаты не будут получены, работы не начнутся. Заключение мы рассчитываем получить до конца года", - сообщил замдиректора ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Максим Чукаев. Если новый проект одобрят, то магистраль пройдет по территории РЖД в стороне от могильника. Как показали проведенные замеры, на этом участке радиационный фон находится в норме - количество вредных веществ, по словам Стебенковой, здесь втрое ниже уровня ПДК.

Кстати

Юго-Восточная хорда должна соединить 10 районов Москвы и пересечь самые загруженные дороги столицы - Каширское шоссе, Волгоградский и Рязанский проспекты. Ее длина - 36 км.