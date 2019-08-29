Константин Хабенский сыграет в футбол на Патриарших

С 30 августа по 1 сентября в одном из самых известных районов Москвы, на Патриарших, пройдет второй Patriki Film Festival. В программе кинофестиваля этого года - премьеры российских сериалов, актеры в роли режиссеров, короткометражки, трибьюты, круглые столы, #непитчинг и последние вечеринки этого лета. В числе участников Patriki Film Festival 2019 - Константин Хабенский, Паулина Андреева, Маруся Фомина, Евгений Сангаджиев, Ян Гэ, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Ирина Пегова и многие другие.

Patriki Film Festival - это городской "фестиваль фестивалей", где нет конкурсной программы, красной дорожки, номинаций и победителей. Фестиваль еще отличает и то, что его инициаторами и организаторами являются жители района Патриарших, которые профессионально связаны с киноиндустрией, а таких там - немало. Здесь можно пообщаться с режиссерами и актерами, побывать на актерских мастер-классах, поучаствовать в благотворительных акциях, прослушать интересные лекции и, конечно, посмотреть новые фильмы и сериалы, среди которых будут, например, дебютные режиссерские работы знаменитых артистов и фильмы, получившие призы на международных фестивалях. Площадкой фестиваля станет практически весь район: большой экран на пруду, Театр имени Пушкина и его филиал, Образовательный центр ММОМА, рестораны и кафе.

Продюсеры фестиваля Алексей Боков, Фатима Ибрагимбекова и Елена Окопная. А генеральным партнёром Patriki Film Festival в этом году стала платформа ТНТ-PREMIER, благодаря которой гости увидят не только сериальные суперхиты, такие, как "Звоните ДиКаприо!", "Домашний арест", и "БИХЭППИ", но и абсолютно новые проекты, еще не вышедшие в эфир телеканала ТНТ и не опубликованные на платформе. Так, за день до премьеры на фестивале покажут комедийный сериал "Жуки" - о том, смогут ли три молодых стартапера, которые не расстаются с гаджетами даже во сне, выжить в российской деревне, а также новинку ТНТ-PREMIER "Учителя" - драму Ильи Куликова о жизни тех, кто учит наших детей. В рамках фестиваля состоятся зрительские показы проектов, которые ранее представляли Россию на международных смотрах - ММКФ, Cannes Series в Каннах и Series Mania в Лилле. Это "Эпидемия" - экранизация переведенного на 11 языков романа Яны Вагнер "Вонгозеро", снятая Павлом Костомаровым - фантастический триллер о смертельном вирусе, который превращает Москву в город мертвых. О проекте, где снялись суперзвезды Александр Робак, Виктория Исакова, Кирилл Кяро и другие, подробнее писала "РГ".

Еще один эксклюзивный сериал ТНТ-PREMIER, который покажут на фестивале, - это детектив "Идентификация" Владлены Санду - лауреата "Кинотавра" за короткометражку "Кира". "Идентификация" рассказывает о русской девушке, которая попадает в среду киргизских мигрантов. В нашей газете также детально рассказывалось об этой работе.

В филиале Театра имени Пушкина состоятся премьеры фильмов и показы уже вышедших картин, снятых дебютантами. В этом году свои работы покажут и обсудят их со зрителями актриса-режиссер Ян Гэ (фильм "Троица"), режиссер Алиса Логутенко (фильм "Чемодан"). А также - фильмы Паулины Андреевой "Плачу с вами", "Прощание" Маруси Фоминой, "Есть город золотой" Евгения Сангаджиева. Здесь же режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов покажут картину "Человек, который удивил всех" с Евгением Цыгановым в главной роли. Фильм собрал множество призов на международных авторитетных кинопремиях и фестивалях. По завершении сеанса для зрителей пройдет public talk с авторами. Гостей Patriki Film Festival ждет специальный показ короткометражных фильмов, снятых молодыми кинематографистами в рамках проекта "Medialab Яндекс.Такси". В их числе фильм "Алиса" Василисы Кузьминой, комедия "Бывшая" Андрея Никифорова, "Хороший день" Даши Чаруши, антиутопия "Запаска" Виталия Шепелева, "Deus Ex" Андрея Золотарева.

Участники и гости фестиваля также смогут посмотреть любимые отечественные фильмы в кинотеатре под открытым небом. На открытии 30 августа будет показан фильм "Я шагаю по Москве" памяти Георгия Данелия, которому 25 августа исполнилось бы 89 лет.

31 августа вновь состоится футбольный матч между командами друзей Благотворительного Фонда Константина Хабенского и крупнейшего распространителя государственных лотерей России "Столото!" Подобные благотворительные мероприятия становятся доброй традицией фестиваля. Второй год подряд "Столото" поддержит фонд, перечислив средства на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. За команду друзей благотворительного фонда сыграет его основатель Константин Хабенский и такие звезды, как Александр Кержаков, Андрей Бурковский, Антон Богданов, Дмитрий Позов, Максим Лагашкин. Прийти поболеть за команды сможет любой желающий.

В программе фестиваля и актуальные круглые столы, посвященные современному кинематографу. Они пройдут в библиотеке Образовательного центра ММОМА. О том, как сериалы диктуют новые условия формирования и потребления телевизионного контента, обсудят на круглом столе "Сериалы для телевидения и платформ, как актуальный тренд в кинематографе". Модератором выступит телевизионный обозреватель Арина Бородина. Не менее актуальная тема круглого стола - "Влияние искусственного интеллекта на киноиндустрию. Какие профессии он может заменить?". В формате дискуссии участники поделятся примерами использования искусственного интеллекта в полнометражном кино, и попробуют спрогнозировать, какие технологии в ближайшем будущем изменят кинематограф. Модератор встречи - Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока "РГ-Неделя".

Новшество фестиваля - #НЕПИТЧИНГ с продюсером. Это своего рода антагонист так хорошо известного формата кинопитчингов, подразумевает обсуждение идей кинопроектов, которых пока не существует, но которые хотелось бы снять. В этот раз участники #непитчинга проведут мозговой штурм с продюсером фильмов "Лето" и "Ученик", основателем компании Hype Film Ильей Стюартом и обсудят идеи предполагаемых сценариев. Этот формат уже был разработан продюсером фестиваля Алексеем Боковым в "Академии журналистики" ИД Коммерсантъ и Школе событийного продюсирования.

Вход на все события Patriki Film Festival - бесплатный.