Мошенник, изменив внешность, украл в банке 10 миллионов рублей

Примитивным, но, как оказалось, все еще действенным способом мошенник снял с чужого счета крупную сумму. Для этого ему потребовались всего лишь фальшивый паспорт и незначительное изменение внешности.

Начальник пресс-службы столичной полиции полковник Юрий Титов сообщил "РГ", что все началось с заявления от 28-летнего жителя Подмосковья. Вдруг выяснилось, что с его счетов исчезли все деньги. Кто-то снял 10 миллионов 400 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве - знаменитого МУРа - совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Таганскому району. Они вычислили и задержали 22-летнего жулика в городе Зеленограде.

Собеседники корреспондента "РГ" в полиции считают, что такая кража - вряд ли случайная. Мошенник наверняка был хорошо знаком со своей жертвой, иначе откуда бы он знал его облик, чтобы загримироваться под него, и паспортные данные, чтобы подделать главный документ? И точную сумму, лежавшую на счетах.