Самой большой срок наказания, 11 лет лишения свободы, суд назначил Магомеду Мухиеву. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того ему назначен штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Кстати, прокурор в прениях просил отправить его за решетку на 15 лет, причем в колонию строгого режима, как одного из лидеров группы аферистов.
Суд смягчил 55-летнему Мухиеву обвинение иисключил из него организацию преступного сообщества, а с остальных фигурантов снял участие в нем. В итоге всех обвиняемых осудили по двум статьям УК РФ - за мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 и за растрату по статье 160. Из восьми осужденных еще двое получили по четыре года заключения. Но, к примеру, бухгалтеру Ирине Ивановой суд назначил 4 года общего режима, однако освободил женщину от наказания, так как этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом. Остальные фигуранты дела получили условные сроки лишения свободы.
Замоскворецкий суд Москвы не один день разбирался с этим сложным многотомным делом. И хотя суд убрал из обвинения организацию преступного сообщества, следствие продолжает настаивать, что только благодаря созданию организованной криминальной группы осужденные смогли украсть из столичных банков такую огромную сумму. Все деньги, к сожалению, вернуть не удалось. Общая стоимость арестованного имущества фигурантов дела составила чуть больше одного миллиарда рублей.
Следствие утверждает, что именно Мухиев, совместно с ближайшими соучастниками, организовал преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах оказались подконтрольны девять банков в столице. В том числе КБ "Лада- Кредит", Анталбанк, НСТ-Банк, КБ "Межрегионбанк".
Чтобы привлечь побольше средств вкладчиков, эти банки, по тайному решению финансистов под руководством Мухиева, проводили так называемую агрессивную политику: брали деньги под очень завышенные проценты, а затем похищали эти вклады, изымая из оборота в свой карман.
При содействии Росфинмониторинга следствие совместно с оперативными службами выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами России. Был наложен арест на яхту, арестована коллекция наручных часов стоимостью 507 миллионов рублей, престижные иномарки класса люкс, в том числе Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce.