В замоскворецком районном суде столицы закончился процесс над бандой мошенников, похитивших у вкладчиков девяти банков 37 миллиардов рублей.

Самой большой срок наказания, 11 лет лишения свободы, суд назначил Магомеду Мухиеву. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того ему назначен штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Кстати, прокурор в прениях просил отправить его за решетку на 15 лет, причем в колонию строгого режима, как одного из лидеров группы аферистов.

Суд смягчил 55-летнему Мухиеву обвинение иисключил из него организацию преступного сообщества, а с остальных фигурантов снял участие в нем. В итоге всех обвиняемых осудили по двум статьям УК РФ - за мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 и за растрату по статье 160. Из восьми осужденных еще двое получили по четыре года заключения. Но, к примеру, бухгалтеру Ирине Ивановой суд назначил 4 года общего режима, однако освободил женщину от наказания, так как этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом. Остальные фигуранты дела получили условные сроки лишения свободы.

В Москве осуждены на сроки от 4 до 11 лет лишения свободы восемь банковских аферистов

Замоскворецкий суд Москвы не один день разбирался с этим сложным многотомным делом. И хотя суд убрал из обвинения организацию преступного сообщества, следствие продолжает настаивать, что только благодаря созданию организованной криминальной группы осужденные смогли украсть из столичных банков такую огромную сумму. Все деньги, к сожалению, вернуть не удалось. Общая стоимость арестованного имущества фигурантов дела составила чуть больше одного миллиарда рублей.

Следствие утверждает, что именно Мухиев, совместно с ближайшими соучастниками, организовал преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах оказались подконтрольны девять банков в столице. В том числе КБ "Лада- Кредит", Анталбанк, НСТ-Банк, КБ "Межрегионбанк".

Чтобы привлечь побольше средств вкладчиков, эти банки, по тайному решению финансистов под руководством Мухиева, проводили так называемую агрессивную политику: брали деньги под очень завышенные проценты, а затем похищали эти вклады, изымая из оборота в свой карман.

При содействии Росфинмониторинга следствие совместно с оперативными службами выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами России. Был наложен арест на яхту, арестована коллекция наручных часов стоимостью 507 миллионов рублей, престижные иномарки класса люкс, в том числе Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce.