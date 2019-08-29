Новости

Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка 18:14
Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома 18:14
Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины 18:08
Болтон назвал переговоры с Лукашенко "очень важной встречей" 18:02
Mitsubishi Lancer Evo воскресят, но это будет не седан 17:55
В Шанхае будут арестовывать тех, кто трогает других людей в транспорте 17:53
"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне" 17:49
Роскосмос сообщил о штатной обстановке на МКС после сигнализации 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Соблазн процента

Мошенники украли у вкладчиков миллиарды рублей
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В замоскворецком районном суде столицы закончился процесс над бандой мошенников, похитивших у вкладчиков девяти банков 37 миллиардов рублей.

Самой большой срок наказания, 11 лет лишения свободы, суд назначил Магомеду Мухиеву. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того ему назначен штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Кстати, прокурор в прениях просил отправить его за решетку на 15 лет, причем в колонию строгого режима, как одного из лидеров группы аферистов.

Полиция поймала интернет-мошенников

Суд смягчил 55-летнему Мухиеву обвинение иисключил из него организацию преступного сообщества, а с остальных фигурантов снял участие в нем. В итоге всех обвиняемых осудили по двум статьям УК РФ - за мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 и за растрату по статье 160. Из восьми осужденных еще двое получили по четыре года заключения. Но, к примеру, бухгалтеру Ирине Ивановой суд назначил 4 года общего режима, однако освободил женщину от наказания, так как этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом. Остальные фигуранты дела получили условные сроки лишения свободы.

В Москве осуждены на сроки от 4 до 11 лет лишения свободы восемь банковских аферистов

Замоскворецкий суд Москвы не один день разбирался с этим сложным многотомным делом. И хотя суд убрал из обвинения организацию преступного сообщества, следствие продолжает настаивать, что только благодаря созданию организованной криминальной группы осужденные смогли украсть из столичных банков такую огромную сумму. Все деньги, к сожалению, вернуть не удалось. Общая стоимость арестованного имущества фигурантов дела составила чуть больше одного миллиарда рублей.

Фото: iStock
Мошенники организовали бизнес по подготовке обращений к финомбудсмену

Следствие утверждает, что именно Мухиев, совместно с ближайшими соучастниками, организовал преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах оказались подконтрольны девять банков в столице. В том числе КБ "Лада- Кредит", Анталбанк, НСТ-Банк, КБ "Межрегионбанк".

Чтобы привлечь побольше средств вкладчиков, эти банки, по тайному решению финансистов под руководством Мухиева, проводили так называемую агрессивную политику: брали деньги под очень завышенные проценты, а затем похищали эти вклады, изымая из оборота в свой карман.

При содействии Росфинмониторинга следствие совместно с оперативными службами выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами России. Был наложен арест на яхту, арестована коллекция наручных часов стоимостью 507 миллионов рублей, престижные иномарки класса люкс, в том числе Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Замоскворецкий суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов