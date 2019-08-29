Нововоронежцы завоевали серебро футбольного чемпионата

Нововоронежцы завоевали серебро в финале третьего дивизиона Союза федераций футбола "Центр" Кубка России

28 августа 2019 года на нововоронежском стадионе "Старт" прошел финальный матч третьего дивизиона Союза федераций футбола (СФФ) "Центр" Кубка России по футболу.

В поединке встретились давние соперники - нововоронежский "Атом" и старооскольский "Металлург-ОЭМК". В напряженном равном матче команды не смогли открыть счет ни в течение основного, ни в дополнительное время.

Победитель турнира определялся в серии пенальти, главным героем которой стал голкипер "Металлурга-ОЭМК" Денис Коршиков, сумевший отбить два удара футболистов "Атома". При этом игроки команды из Старого Оскола все свои четыре удара реализовали. Итоговый счет игры - 2:4, у нововоронежцев серебро.

"Это была настоящая кубковая игра. За 120 минут игрового времени мы ни в чем не уступили соперникам. В серии пенальти им просто повезло чуть больше. Слабый соперник до финала не дойдет, и мы настраивались на непростую игру. Спасибо нашим болельщикам за поддержку и за то, что были с нами даже в самый сложный период матча", - сказал после игры защитник нововоронежского "Атома" Дмитрий Лавлинский.

Лучшими игроками матча были признаны защитник "Атома" Роман Горбунов и полузащитник "Металлург-ОЭМК" Сергей Кудрин.

Матч проходил при активной поддержке болельщиков. На трибунах собралось более 500 человек.

Напомним, "Атом" и "Металлург" встречались в розыгрыше Кубка России СФФ "Центр" пять раз. Нововоронежцы одерживали победу трижды. Последний раз они обыграли старооскольцев в 2018 году со счетом 2:1. Теперь количество побед сравнялось.

Для справки: Нововоронежский многофункциональный спортивный комплекс "Старт" построен в рамках Соглашения, подписанного в 2012 году между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Воронежской области. Комплекс включает открытый стадион, крытый манеж, и несколько спортивных залов. Все это позволяет проводить спортивные соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.