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Нововоронежцы завоевали серебро футбольного чемпионата

Нововоронежцы завоевали серебро в финале третьего дивизиона Союза федераций футбола "Центр" Кубка России
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

28 августа 2019 года на нововоронежском стадионе "Старт" прошел финальный матч третьего дивизиона Союза федераций футбола (СФФ) "Центр" Кубка России по футболу.

В поединке встретились давние соперники - нововоронежский "Атом" и старооскольский "Металлург-ОЭМК". В напряженном равном матче команды не смогли открыть счет ни в течение основного, ни в дополнительное время.

Победитель турнира определялся в серии пенальти, главным героем которой стал голкипер "Металлурга-ОЭМК" Денис Коршиков, сумевший отбить два удара футболистов "Атома". При этом игроки команды из Старого Оскола все свои четыре удара реализовали. Итоговый счет игры - 2:4, у нововоронежцев серебро.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Это была настоящая кубковая игра. За 120 минут игрового времени мы ни в чем не уступили соперникам. В серии пенальти им просто повезло чуть больше. Слабый соперник до финала не дойдет, и мы настраивались на непростую игру. Спасибо нашим болельщикам за поддержку и за то, что были с нами даже в самый сложный период матча", - сказал после игры защитник нововоронежского "Атома" Дмитрий Лавлинский.

Лучшими игроками матча были признаны защитник "Атома" Роман Горбунов и полузащитник "Металлург-ОЭМК" Сергей Кудрин.

Матч проходил при активной поддержке болельщиков. На трибунах собралось более 500 человек.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Напомним, "Атом" и "Металлург" встречались в розыгрыше Кубка России СФФ "Центр" пять раз. Нововоронежцы одерживали победу трижды. Последний раз они обыграли старооскольцев в 2018 году со счетом 2:1. Теперь количество побед сравнялось.

Для справки: Нововоронежский многофункциональный спортивный комплекс "Старт" построен в рамках Соглашения, подписанного в 2012 году между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Воронежской области. Комплекс включает открытый стадион, крытый манеж, и несколько спортивных залов. Все это позволяет проводить спортивные соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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