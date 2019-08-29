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29.08.2019 11:20
Проект: В регионах

Открылась выставка лучших работ детского экологического форума

В Воронеже в выставочном зале Союза художников открылась выставка фоторабот участников международного детского экологического форума, который проходил в Нововоронеже с 19 по 28 августа на территории санатория-профилактория "Энергетик" в рамках III Международного конкурса фотографий "В объятиях природы".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Организаторы мероприятия - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" и АЭС "Пакш" (Венгрия).

"Конкурс дает возможность детям из разных стран подружиться, проявить себя, показать и развить свой талант, при этом приобщиться к великолепной природе. Мы сделаем все, чтобы и дальше продолжать конкурс и рады в нем видеть новых участников", - поприветствовал всех председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

"Проект позволяет полюбоваться красотами нашей природы и еще раз убедиться в том, что атомные электростанции и вообще проекты, связанные с использованием атомной энергии, абсолютно безопасны и высокоэкологины", - отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Выставка завершила работу экологического форума, участие в котором приняли более 50 юных фотографов из России, Беларуси и Венгрии, проживающих в городах расположения атомных электростанций. В течение десяти дней ребята посещали заповедные места Воронежской и Липецкой областей. Под руководством известного венгерского фотохудожника Винце Балинта в ходе пленэров они учились находить нужные ракурсы, делать красивые кадры, художественно обрабатывать фотографии. Помимо этого, для детей была подготовлена спортивная программа, творческие мастер-классы и концерты, посвященные культуре разных стран.

"Выставка открылась очень своевременно, школьники вернулись с каникул и с удовольствием придут посмотреть на работы и смогут поближе познакомится с таким понятием, как мирный атом", - сказал заместитель руководителя управления культуры администрации города Воронежа Валентин Босенко.
Победителями экологического форума стали 18 участников, которые были выбраны в шести номинациях: "Животный мир", "Лесная сказка", "Грибы в лесу", "Пейзаж", "Красота природы", "Растительный мир". Авторам лучших фотографий вручили дипломы и памятные подарки. Особенно организаторы конкурса отметили фотоработу в стиле макросъемки, выполненную нововоронежской школьницей, воспитанницей творческого объединения "Юный журналист" Дома детского творчества Екатерины Вороновой.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Победу мне принесла работа, где удалось запечатлеть маленького паука, спрятавшегося в утренней росе. Для этого кадра я встала в 4 утра и долго наблюдала за тем, что происходит вокруг. Вообще я впервые принимаю участию в этом конкурсе. Фотография - это мое давнее увлечение, фотографирую я по настроению, но теперь всерьез задумалась, чтобы заняться этим профессионально", - поделилась Екатерина Воронова.

Посетить выставку могут все желающие до 10 сентября. Затем она отправится по всем городам присутствия АЭС стран-участников фотоконкурса.

Напомним, участие в конкурсе фотографий "В объятиях природы" в 2019 году приняли дети 14-17 лет, проживающие на территориях расположения АЭС в России, Венгрии, Беларуси и Финляндии. Цель конкурса - развитие и укрепление международных отношений в части повышения информированности общественности по вопросам экологической безопасности АЭС, популяризация атомной энергетики. Главный приз конкурса - поездка на международный экологический форум.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже открылся международный детский экологический форум

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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