Полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев оценил качество елецких овощей

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, находящийся с визитом в Липецкой области, в сопровождении врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова посетил тепличный комбинат "Елецкие овощи".

Компания специализируется на производстве экологически чистой продукции. В июне текущего года был введён в эксплуатацию третий комплекс теплиц площадью 22 гектара. Это позволит предприятию увеличить сбор огурцов на 25 тысяч тонн в год. Запланировано строительство четвёртой очереди. После того как тепличный комбинат заработает на полную мощность, сбор овощей здесь составит около 70 тысяч тонн в год, а количество рабочих мест вырастет до 1750.

Полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев и руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретились с сотрудниками компании, многие из которых перешли в тепличный комбинат из других организаций. На вопрос полпреда о том, что послужило причиной ухода с прежней работы, ельчане ответили, что главной мотивацией стала заработная плата. В среднем работники елецких теплиц получают 34 тысячи рублей в месяц.

"Мы, как субъект, вышли на первое место в России по производству овощей закрытого грунта. У нас в регионе несколько крупных тепличных комплексов и мы нацеливаем руководителей на то, чтобы они не только урожайность поднимали, но и повышали заработную плату сотрудников. Это касается не только овощеводства", - прокомментировал Игорь Артамонов.

Врио главы региона Игорь Артамонов сообщил, что далеко не все предприятия региона имеют такие показатели и сейчас ведётся работа по устранению зарплатного неравенства.

Полномочный представитель Президента спросил об изменениях, которые произошли в городе. По словам ельчан, заметно улучшилось состояние дорог, преображаются парки и скверы, появляются новые рабочие места, благодаря чему горожане перестают уезжать на заработки в другие регионы.