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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кольцо за кольцом

Протяженность столичной подземки выросла в полтора раза
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 193(7951)
Небывалые темпы метростроения, которое ведется с 2011 года в Москве, вызывает много вопросов, написал вчера в своем персональном блоге www.sobyanin.ru мэр столицы Сергей Собянин. Особенно часто звучат они сейчас, отметил он, в пору избирательной кампании по выборам в Московскую городскую Думу, которые состоятся 8 сентября.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Зная о том, что в городе возникают дискуссии об эффективности программы метростроения, обсуждаются вопросы, насколько это способно разгрузить наиболее перегруженные линии подземки, глава города счел необходимым поделиться некоторыми итогами проделанной работы. В частности, он напомнил, что за эти годы построено 155 км новых линий и 81 станция метро, а к 2023 году его протяженность вырастет вдвое - с 300 км до 600 км. Одновременно столица превратила грузовое железнодорожное кольцо в наземное метро и взялась за строительство Большой кольцевой линии подземки. "Эти два новых кольца - МЦК и БКЛ - являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире", - подчеркнул мэр. Но городские власти не просто увеличивают сеть метролиний, они делают все для того, чтобы поездки под землей становились более комфортными. С этой целью, пишет мэр, для Московского метрополитена закуплено более 3,5 тыс. новых вагонов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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