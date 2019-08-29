Протяженность столичной подземки выросла в полтора раза

Зная о том, что в городе возникают дискуссии об эффективности программы метростроения, обсуждаются вопросы, насколько это способно разгрузить наиболее перегруженные линии подземки, глава города счел необходимым поделиться некоторыми итогами проделанной работы. В частности, он напомнил, что за эти годы построено 155 км новых линий и 81 станция метро, а к 2023 году его протяженность вырастет вдвое - с 300 км до 600 км. Одновременно столица превратила грузовое железнодорожное кольцо в наземное метро и взялась за строительство Большой кольцевой линии подземки. "Эти два новых кольца - МЦК и БКЛ - являются уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире", - подчеркнул мэр. Но городские власти не просто увеличивают сеть метролиний, они делают все для того, чтобы поездки под землей становились более комфортными. С этой целью, пишет мэр, для Московского метрополитена закуплено более 3,5 тыс. новых вагонов.