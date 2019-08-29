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29.08.2019 12:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Счетная палата обеспокоена ростом платы за проводное радио

Текст: Евгений Гайва

Плата за радиоточки в домах и квартирах россиян устанавливается вопреки действующим законодательным нормам, пришла к выводу Счетная палата (СП) по итогам проверки ФГУП "Российские сети вещания и оповещения". По мнению контрольного ведомства, это приводит к массовому отказу людей от проводного радио, а в результате страдает система оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Отчет СП опубликован в очередном Бюллетене контрольного ведомства.

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В России радиоприемники установлены в квартирах и домах многих граждан. Вещают через проводное радио три канала - "Радио России", "Маяк" и региональные программы. Они входят в комплексную систему экстренного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций. Доступ к этой системе в случае ЧС получат силовые ведомства.

Согласно выводам СП, отмечается устойчивая динамика отключения радиоточек, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. С 2012 по 2018 год количество радиоточек уменьшилось на 26,8 процента. Негативную роль играет нерегулируемая система установления тарифов, считают в контрольном ведомстве.

"При отсутствии государственного регулирования с 2013 по 2019 год тариф для населения менялся по Москве 9 раз, по Санкт-Петербургу 8 раз, для организаций в Москве - 8 раз и в Санкт-Петербурге - 3 раза", - говорится в отчете СП. Счет на оплату проводного радио включается в единый платежный документ по ЖКХ. Но собственники жилья могут от радиоточки отказаться, направив письменное заявление.

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Как указывают в СП, "Радио России" и "Маяк" - общедоступные радиоканалы, потому взимать за прослушивание плату нельзя по закону. Также законом "О гражданской обороне" не предусмотрена плата за оповещение в случае ЧС.

Контрольное ведомство предлагает региональным властям, в чьем ведении находится этот вопрос, определить источники средств на содержание проводного радио. Также стоит ввести госрегулирование тарифов на проводное радиовещание, отмечают в СП.

Экономика Отрасли Связь Госфонды и контрольные органы Счетная палата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Севастополь
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