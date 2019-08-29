Что будет с зарплатами врачей? Какие лекарства должны быть в аптеке? Как ребенку получить высокотехнологичную помощь в лучших клиниках страны? Об этом в редакции "Российской газеты" говорили глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик Лео Бокерия. Пресс-конференция, посвященная старту всероссийской акции "Волна здоровья", началась с жизненно важного вопроса: как снизить нагрузку на врачей? И какими должны быть их оклады?

- В структуре зарплаты врачей гарантированная часть должна быть не менее 55-60 процентов. 10, максимум 15 процентов, это - компенсационные выплаты за ночные дежурства, за работу в праздничные дни. И не более 30 процентов - стимулирующие выплаты, - рассказала Вероника Скворцова. - Однако проблема в том, что по закону на федеральном уровне мы можем лишь рекомендовать регионам следовать этим пропорциям.

Это приводит к тому, что в некоторых субъектах доля гарантированных окладов в зарплате врачей до сих пор составляет всего 20-25 процентов. Все остальное - средства, которые руководство больницы распределяет среди сотрудников по своему усмотрению, порой очень субъективно, порой по непрозрачным схемам.

- К чему это приводит? С одной стороны, формируются "элиты", получающие огромные деньги, во много раз превышающие зарплату даже наших ведущих профессоров из федеральных центров. С другой, есть люди, которые фактически получают 20 процентов от обещанных денег. Причем больше всего страдают молодые специалисты, которые еще не имеют стажа работы по специальности и категорий. Эта тревожная ситуация была темой нескольких совещаний на самом высоком уровне. Мы эти цифры привели президенту, - рассказала Вероника Скворцова. - Мнение минздрава? Необходимо восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в ее усеченном варианте. С пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене.

Министр также прокомментировала недавний случай, произошедший в Нижнем Тагиле, где сразу несколько хирургов написали заявления об увольнении из-за огромных нагрузок и низких зарплат.

- По моему заданию в регионе работает комиссия минздрава, Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС. Там возмутительные вещи выявляются. Люди работали на 2,34 ставки, - рассказала Вероника Скворцова. - У меня был период в жизни, когда приходилось дежурить по 9 суток в месяц. Могу сказать, что это очень тяжело. Врач не успевает восстанавливаться между дежурствами. Это невозможно физически. Поэтому будут приняты самые жесткие меры. Мы надеемся, что это послужит примером для многих регионов нашей страны. Сейчас все эти хирурги согласились дальше работать и никуда не уйдут. Это абсолютно нормальные люди, с хорошей корпоративной психологией.

Еще одной острой темой стали закупки лекарств. И здесь, по словам Вероники Скворцовой, ведется огромная работа, которая дает реальные результаты.

В структуре зарплаты врачей гарантированная часть должна быть не менее 55-60 процентов

- Мы централизовали закупку лекарств для пациентов с ВИЧ. Благодаря этому за три года число получающих лечение больных выросло с 26 до 75 процентов. И мы поставили задачу довести охват до 90 процентов на будущий год. Правительство поддержало это предложение, - рассказала министр. - Кроме того, закупку самых дорогих лекарств для пациентов с пятью редкими орфанными заболеваниями мы "подняли" с регионального на федеральный уровень обеспечения закупок.

Или вот еще пример. Все больные, перенесшие острый инфаркт миокарда, инсульт и операции на сосудах, в том числе эндовоскулярные, после операции должны минимум два года принимать препараты для контроля давления и против образования тромбов. Если этого не делать, риск повторной, смертельно опасной сосудистой катастрофы будет у каждого третьего пациента.

- Сейчас мы поставили вопрос о том, чтобы направить федеральный ресурс и помочь регионам обеспечить этих пациентов бесплатно лекарствами, - рассказала министр. - Предложение тоже поддержано правительством. Я очень надеюсь, со следующего года на это уже пойдут деньги.

Что с лекарствами в аптеках? Вероника Скворцова привела такие цифры. По количеству аптек Россия занимает первое место в мире по расчету на численность населения. Их у нас в три раза больше, чем в Германии, в четыре раза больше, чем в США и Канаде. На российском фармрынке продаются более 150 тысяч ассортиментных позиций. При этом около 20 процентов населения страны обеспечивается лекарствами бесплатно в амбулаторных условиях - то есть именно в аптеках. Это льготники разных категорий.

И уже в течение двух-трех лет минздрав планирует перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к системе полного или частичного государственного возмещения стоимости лекарств (лекарственного страхования). Мера позволит существенно расширить долю тех людей, которые могут получать от государства скидки на лекарства.

- Однако это возможно только при введении прозрачных цифровых систем лекарственного обеспечения в каждом из 85 регионов. С подключением всех аптек, всех медицинских организаций, всех складов... Мы шаг за шагом идем в этом направлении, - подчеркнула Вероника Скворцова. - Это системно улучшит ситуацию с лекарственным обеспечением в амбулаторном звене. Пока же у нас нет нормальных цифровых систем, пока мы не видим каждую упаковку, мы не сможем нормально управлять товарными запасами. Иногда склады ломятся от лекарств, которые в результате потом оказываются просроченными.

Что касается не зарегистрированных в России лекарств и недавних случаев с попытками их ввоза по почте, здесь минздрав пошел на беспрецедентные меры. Для трех тысяч детей, страдающих эпилепсией, будет организована централизованная закупка необходимого препарата за рубежом - около 10 тысяч упаковок. По словам Вероники Скворцовой, ни одна страна в мире на такой шаг не пошла бы, но Россия такую возможность нашла. Также минздрав работает над тем, чтобы восстановить регистрацию необходимого препарата - "Фризиума", которая действовала на территории РФ до 1991 года.

Сегодня же Вероника Скворцова и Лео Бокерия дали старт всероссийской акции "Волна здоровья". Ее уже в 14-й раз проводит Лига здоровья нации. Второго сентября по Волге и Оке отправляется теплоход с медиками ведущих столичных медицинских центров и самым современным оборудованием. Маршрут этого года: Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна - Москва.

Почему в регионах всегда так ждут "Волну"? Дети на борту теплохода могут бесплатно пройти обследование на современном оборудовании у ведущих кардиологов, эндокринологов, травматологов, отоларингологов и других специалистов из федеральных медицинских центров: Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Центра "Микрохирургия глаза" имени Федорова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, НМИЦ эндокринологии, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, Детского медицинского центра УД Президента РФ, Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

По количеству аптек Россия занимает первое место в мире по расчету на численность населения. Их у нас в четыре раза больше, чем в США или Канаде

В центре внимания - маленькие пациенты, страдающие врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. В случае необходимости семья с ребенком может рассчитывать на бесплатное направление в лучшие клиники страны. Поэтому потребность в "Волне здоровья" столь велика и столь очевидна...

К "Волне" регионы готовятся заранее: составляют списки детей, которые нуждаются в обследовании. Однако врачи традиционно не отказывают никому. И даже если за помощью обращается ребенок без всякого направления, сопровождения, не числящийся ни в каких списках, его примут. Но все-таки важно, чтобы для медицинского осмотра пациенты приходили на теплоход с необходимыми документами и в сопровождении не только родителей, но и местного специалиста.

- Цель акции - оказание адресной помощи детям и пропаганда здорового образа жизни. Создание "информационной волны", которая пусть на время, но объединит людей в понимании того, что нет ничего важнее здоровья. "Волна" может дать рычаг другим общественным мероприятиям, когда будет происходить объединение людей, передового опыта, - рассказал Лео Бокерия.

В каждом городе, где будет останавливаться теплоход "Василий Чапаев", пройдут праздники здорового образа жизни, спортивные фестивали, мастер-классы... Так, в этом году специалисты МЧС России научат всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим - как проводить сердечно-легочную реанимацию, что делать, если в дыхательные пути попало инородное тело...

Справка "РГ"

С 2006 по 2018 год "Волна здоровья" побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Примерно 11 000 детей прошли медицинские обследования и получили консультации специалистов. Более 1500 детей по направлениям "Волны здоровья" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.