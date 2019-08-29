Средняя зарплата учителя в Москве достигла 114 тысяч рублей

Размер подушевого норматива для московских школ будет увеличен. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин на городском педсовете, с которого в 75-м павильоне ВДНХ официально стартовал международный форум "Город образования".

По его словам, в детские сады и школы столицы впервые пойдут рекордные полтора миллиона детей. Такого числа дошкольников и школьников в истории Москвы еще не было, подчеркнул мэр.

Средняя зарплата учителей московских школ, по его словам, в первом полугодии 2019 года достигла 114 тысяч рублей.

Теперь перед городом стоит задача увеличить размер подушевого финансирования всех московских школ. И повышать его будут каждый год, подчеркнул глава города, "исходя из инфляции и возможностей городского бюджета".

- Нужно поощрять ведущие школы, увеличивать гранты, повышать финансирование, развивать материальную базу, - сказал он. - Но мы должны системно повышать и норматив подушевого финансирования школьников и дошкольников.

Разработают в столице и стандарт старшей школы. Его предложили детально прописать директора. "Он включит в себя новое оборудование, реконструкцию старых корпусов, создание новых образовательных программ и развитие "Московской электронной школы", которая дает много возможностей", - пояснил мэр.

По словам Собянина, все столичные школы теперь оснащены новым оборудованием. Однако не везде есть пять полноценных профилей, включая медицинские и инженерные классы. "А это серьезный залог роста качества образования, профориентации наших детей, - уверен мэр. - Поэтому было бы хорошо, если бы это пришло в каждую школу без исключения".

В образование по всей стране вкладываются дополнительные федеральные ресурсы, добавил Собянин. "А это значит, что конкуренция между школьниками, поступающими в ведущие вузы, будет расти, - говорит он. - Доля московских выпускников, набирающих на ЕГЭ за три предмета не менее 220 баллов, достигла 40%. Но теперь нужно ставить другую задачу - не 220, а 250 баллов".

Рассказал Собянин и о том, что школьные дворы не должны отставать от улиц, благоустраиваемых по программе "Мой район".

Форум "Город образования" продлится по 1 сентября. О своем участии заявили более 1300 иностранных и российских экспертов, делегации из 50 стран и 80 регионов России. В программе - мастер-классы, дискуссии, круглые столы, лекции. Как ожидается, мероприятия форума за все дни посетят не меньше ста тысяч человек.