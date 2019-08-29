Более 7 миллионов избирателей проживает в Москве. Перед каждым из них совсем скоро встанет вопрос: идти или не идти 8 сентября на избирательный участок? Выборы-то ведь даже не президента страны, а всего-навсего столичного парламента. Так стоит ли тратить на них время? Решать москвичам. Ведь право выбора, дарованное конституцией, означает: можно пойти и проголосовать, а можно и не ходить. Чтобы выяснить, что же думают по этому поводу москвичи, корреспонденты "РГ" напрямую спросили у ряда известных горожан: а вы пойдете на выборы?

Александр Мясников, врач, телеведущий:

- Я вообще-то в отпуске сейчас и планировал вернуться восьмого сентября вечером. А потом подумал и сменил билет на утренний рейс самолета. Специально для того, чтобы успеть не спеша, где-нибудь к обеду, сходить на избирательный участок и проголосовать.

Признаюсь честно: я ходил на выборы и при советской власти - как ходил на первомайскую демонстрацию, понимая, что от этого мало что зависит. Потом настали другие времена, и я стал ходить вполне осознанно, чтобы совесть была чиста. Понятно же, что если власть не выберу я, то ее выберет кто-нибудь другой. Прошли годы. Сейчас же речь идет о гордуме. И быть может, я и не пошел бы на ее выборы. Но, во-первых, я знаю многих коллег, главных врачей столичных клиник, просто замечательных врачей, которые работали в нынешней Думе. А у одного кандидата в состав нового парламента я являюсь даже доверенным лицом. Их, конечно же, нужно поддержать. Но главное даже не это. Глядя на все волнения, которые сопровождали нынешнюю избирательную кампанию в Москве, я пришел к выводу, что голосовать пойти я просто обязан. Ведь если будет низкая явка - даже в пределах стандартных для местных выборов 20%, это будет на руку не тем силам, которые я поддерживаю. Чтобы достойным людям, которых изберут и которых я лично знаю, потом в лицо не тыкали: а кого вы представляете? Чтобы не говорили им: явка была 20%, пусть за вас проголосовало 10%, какая же это легитимность? Я же хочу, чтобы наша Московская городская Дума была по-настоящему законодательным легитимным органом власти, а ее депутаты реально представляли большинство москвичей. Вот ради этого я и пойду 8 сентября на свой избирательный участок.

Я даже сменил билет на утренний рейс, чтобы успеть где-нибудь к обеду сходить на избирательный участок и проголосовать

Игорь Бутман, саксофонист, директор Государственного училища духового искусства:

- Я пойду на выборы из принципа. Считаю, если мы строим демократическое общество, то я должен отдать на это хотя бы час своего времени, проявить гражданскую ответственность. Только так можно выразить свое согласие или несогласие с тем, что происходит в городе, в стране. Вижу в этом способ выражения личного мнения, своей позиции. Это и есть демократия, о которой сейчас так много говорят. Сходи на выборы и проголосуй! Если же не идешь, то чего тогда болтать, чего возмущаться? Расхожая фраза: "Я не верю в выборы", для меня не аргумент.

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Я вижу в выборах инструмент, который позволяет в той или иной степени влиять на нашу жизнь. Значит, нужно учиться этим инструментом пользоваться, а не просто сетовать на кухне, что все плохо. Жаль лишь, что мой район Печатники не входит в эксперимент по электронному голосованию. Это правильная технология, она дает возможность принять участие в голосовании всем тем, кто по разным причинам не может прийти на выборы сам. Уверен, за ней будущее.

Внимательно я ознакомлюсь и с программами кандидатов. Надеюсь, они помогут городу и дальше меняться в лучшую сторону. У мэра хорошая команда и нужно продолжать начатую работу, без резких скачков в ту или иную сторону.