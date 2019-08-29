В центре Калуги полицейская машина провалилась в яму

В Калуге патрульная машина полиции провалилась в асфальт прямо посреди дороги. В пресс-службе УМВД по региону "РГ" подтвердили факт ДТП с участием служебного транспорта, хоть официально такое происшествие и не зарегистрировано.

ЧП произошло около 6:30 на перекрестке улиц Плеханова и Суворова. Полицейские остановились, чтобы пропустить пешехода, и в это время переднее левое колесо ушло под землю. В пресс-службе ведомства объяснили, что произошла "просадка дорожного полотна".

В настоящее время полицией начато административное расследование случившегося на предмет несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании дорог (статья 12.34 КоАП РФ). В зависимости от результатов расследования возможно привлечение к административной ответственности организации, ремонтировавшей эту дорогу.