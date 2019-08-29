В подмосковном Домодедове в четверг торжественно открыли государственный детский хоспис - первый в области и второй в стране.

Он расположился в старинной отреставрированной усадьбе, когда-то принадлежавшей брату известного путешественника Николая Пржевальского. А теперь здесь игровые и реабилитационные комнаты, процедурные кабинеты, палаты, оснащенные всем необходимым для ухода за особыми пациентами.

"Философия детского хосписа заключается в том, чтобы ребенок продолжал жить полноценной жизнью, мог общаться и развиваться даже в тот период, когда вылечить его невозможно", - говорит протоиерей Александр Ткаченко, создавший первый детский хоспис в Санкт-Петербурге. Здесь будут работать 15 врачей, в том числе педиатр, детский онколог, реаниматолог, психотерапевт. И 20 медицинских сестер, соцработник, психолог и массажист. А вот коек пока только 10. При том, что, по данным регионального минздрава, в паллиативной помощи в Подмосковье нуждаются порядка 500 детей. Но врачи объясняют: койки рассчитаны на самые тяжелые случаи и на первое время их хватит. При этом специалисты хосписа уже наладили выездное обслуживание 150 подмосковных семей с тяжелобольными детьми. "Здесь также будет открыта кафедра паллиативной помощи для подготовки кадров, что позволит выстроить системную работу по всему региону", - отмечает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Президент поручил обеспечить необходимую помощь в становлении системы паллиативной помощи. Спасибо всем за большую работу, которая позволила открыть этот хоспис. Мы будем ему помогать", - пообещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.