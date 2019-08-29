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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасательный круг

Министр Вероника Скворцова и кардиохирург Лео Бокерия дали в "Российской газете" старт "Волне здоровья"
Текст: Ксения Колесникова
В редакции "Российской газеты" глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик Лео Бокерия дали старт всероссийской акции "Волна здоровья". Ее уже в 14-й раз проводит Лига здоровья нации.

Второго сентября по Волге и Оке отправляется теплоход с медиками ведущих столичных медицинских центров и самым современным оборудованием. Маршрут этого года: Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна - Москва.

Почему в регионах всегда так ждут "Волну"? Дети на борту теплохода могут бесплатно пройти обследование на современном оборудовании у ведущих детских кардиологов, эндокринологов, травматологов, отоларингологов и других врачей.

- Нас с

Фото: kinopoisk.ru
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нова собрала "Волна здоровья". За прошедшие годы более 11 тысяч детей, а в последние годы и беременные женщины, были проконсультированы ведущими специалистами наших национальных медицинских центров, - рассказала министр Вероника Скворцова. - Это основные профильные федеральные учреждения, к которым относятся Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, и Центр "Микрохирургия глаза" имени Федорова. Это Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Научно-клинический центр оториноларингологии, и Детский медицинский центр Управления делами президента, Центр экстренной психологической помощи МЧС. Таким образом, ведущие специалисты по разным направлениям принимают участие в этой акции.

В центре внимания - маленькие пациенты, страдающие врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями.

В случае необходимости семья с ребенком может рассчитывать на бесплатное направление в лучшие клиники страны. Именно поэтому потребность в "Волне здоровья" столь велика и столь очевидна...

К "Волне" регионы готовятся заранее: составляют списки детей, которые нуждаются в обследовании. Однако врачи традиционно не отказывают никому.

Даже если за помощью обращается ребенок без всякого направления, сопровождения, не числящийся ни в каких списках, его примут. Но все-таки важно, чтобы для медицинского осмотра пациенты приходили на теплоход с необходимыми документами и в сопровождении не только родителей, но и местного специалиста. Это нужно для того, чтобы ребенку можно было оказать максимально адресную помощь.

В случае необходимости семья с ребенком может рассчитывать на бесплатное направление в лучшие клиники страны

Каждый год у "Волны" свой маршрут. Первая прошла по городам Поволжья. Тогда-то и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день. Есть, скажем, такая у "Волны" традиция. Не важно, из какого пункта она берет начало. Не важно, какая на дворе погода. Не важно, какое время суток. Отец "Волны" - так между собой называем мы президента Лиги здоровья нации, академика Лео Антоновича Бокерия - всегда провожает очередную "Волну". И, поверьте, это очень важно. Это некий камертон, какой-то особый настрой. Настрой на милосердие, чрезвычайно важное в наше цифровое время.

- Это беспрецедентная акция. Ее цель - популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления, оказание адресной помощи детям и пропаганда здорового образа жизни. Создание "информационной волны", которая пусть на время, но объединит людей в понимании того, что нет ничего важнее здоровья. "Волна" может дать рычаг другим общественным мероприятиям, когда будет происходить объединение людей, передового опыта, - рассказал Лео Бокерия.

В предыдущие годы акции прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам

, Черноморскому побережью. Причаливала "Волна" в городах Урала, Сибири, Дальнего Востока, а в 2018 году прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым.

В этом году теплоход "Василий Чапаев" впервые побывает в Рязанской и Владимирской областях. В Рязанской области рядом с теплоходом для всех желающих будет организована работа мобильных площадок службы медицинской профилактики. Как и для детей, которые не вошли в списки, но будут просто сопровождать своих братьев и сестер, так и для их родителей будет организован полный комплекс функциональных исследований организма.

А еще в каждом городе, где будет останавливаться теплоход, пройдут праздники здорового образа жизни, спортивные фестивали, мастер-классы… Так, в этом году специалисты МЧС России научат всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим - как проводить сердечно-легочную реанимацию, что делать, если в дыхательные пути попало инородное тело...

Более 1500 детей по направлениям "Волны здоровья" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы

В большинстве городов на маршруте "Волны" в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тысяч шагов к жизни" - именно столько - чуть больше 7 км - должен ежедневно проходить каждый человек. А врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.

Справка "РГ"

С 2006 по 2018 год "Волна здоровья" побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Примерно11 000 детей прошли медицинские обследования и получили консультации специалистов. Более 1500 детей по направлениям "Волны здоровья" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Наталья Ячменникова

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