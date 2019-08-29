Некоторые положения федерального закона "О недрах", в частности, касающиеся добычи золота, нуждаются, по мнению недропользователей, в корректировке. Однако проект изменений, разработанный министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области с учетом предложений старателей Колымы, до сих пор не внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Между тем сделать это, на мой взгляд, необходимо. Объясню, о каких коллизиях нынешнего закона идет речь. Если на месторождении россыпного золота имеются прогнозные ресурсы, то первым пунктом в лицензионном соглашении стоит проведение геолого-разведочных работ (ГРР). При этом законодателя не интересует, есть ли необходимость в них. Зачастую месторождение неоднократно разведывали в разные годы, там уже все бурено-перебурено, и результат был один - промышленного золота в интервалах, где числятся прогнозные ресурсы, нет.

Тем не менее мы обязаны еще раз провести по этим интервалам ГРР. Зачем нас заставляют за наши же деньги, полученные в банке под немалый процент, организовывать бессмысленные и ненужные работы? Мы превратились в какой-то придаток Государственной комиссии по запасам (ГКЗ). А не проведешь работы - штраф 300 тысяч рублей и перспектива остаться без лицензии.

Золото - это что, вроде морковки в огороде: подождал немного и снова можно урожай собирать?

Наше мнение - предприятие должно самостоятельно решать, проводить или не проводить ему геологоразведочные работы.

Но уж если государство так настаивает на них только на основании наличия на участке прогнозов без учета всех нюансов, может, тогда оно и денег даст?

Особая статья - техногенные месторождения россыпного золота. Здесь основная проблема такова: до настоящего времени нет четкого определения, что является техногенным комплексом.

Мы считаем, и это показывает практика, что отработанное на 75-80 процентов месторождение должно полностью квалифицироваться как техногенное и включать в себя и недоработанный плотик, и бортовые и внутриблоковые целики, и гале-эфельные и торфяные отвалы. И в "Методических указаниях по подсчету запасов…" такое определение есть. Но этого никто из руководства отрасли не видит. Это тем более странно, что половина добытого россыпного золота приходится на техногенные образования, и такая тенденция будет только расти в связи с уменьшением минерально-сырьевой базы.

Последние два года мы добились разрешения проводить работы по техногенному комплексу путем проходки полигонов по принципу опытно-промышленной разработки. Но это временные рекомендации, действие которых недавно продлили до конца следующего года. Что будет дальше - никто не знает. А ведь многие предприятия добывают до половины золота из техногенки.

Поэтому в срочном порядке необходимо принять разработанные минприроды Магаданской области изменения в закон "О недрах" в части добычи полезных ископаемых из техногенных россыпей. Эти поправки дадут возможность предприятиям спокойно работать по принципу предпринимательского риска, безо всяких ГРР и последующих отчетов ни о чем, на тех участках, где они считают нужным в пределах горного отвода месторождения.

Кроме того, возникает вопрос: а с чего это техногенные образования оценивают по категории Р1? К ней относятся малоизученные площади и участки, где возможно дальнейшее проведение геолого-разведочных работ с возможным переводом, в случае положительного результата, в более высокие категории и подсчет запасов.

Если на месторождении россыпного золота имеются прогнозные ресурсы, мы обязаны провести по этим интервалам разведку. Зачем нас заставляют за наши же деньги, взятые в банке под немалый процент, организовывать бессмысленные работы?

Каким образом россыпное месторождение, на котором были проведены все стадии геологоразведки, подсчитаны и отработаны запасы, опять оказалось малоизученной территорией с прогнозами по категории Р1? Что за карусель такая? Это месторождение скорее можно назвать переизученной территорией или как угодно по-другому, но отнести ее к малоизученной - это полный абсурд.

Но ведь государству нужен драгметалл! Его не может устраивать запущенная чиновниками имитация бурной деятельности в виде проектов, экспертиз, подсчетов, отчетов, постановки на баланс "запасов" по техногенке и так далее. Почему никого не интересует, что эти проекты ГРР делают по принуждению, а 99 процентов подсчетов так называемых "запасов" - по необходимости сохранить лицензию (или по другим причинам)? Неужели это продолжается в угоду принципу "зато бумаги шевелятся"?

Единственным способом удержания россыпной золотодобычи на достигнутом уровне станет введение упрощенной системы получения и продления лицензий для участков недр, включающих техногенный комплекс и остаточные целиковые балансовые запасы.

Далее. На территории Магаданской области находится большое количество отработанных месторождений, на которых не числится ни запасов, ни прогнозов. До недавнего времени на такие участки можно было получить хотя бы лицензию литеры БП, то есть поисковую. Года два поизучать, потом года два поразведывать, потом по известной схеме - отчет, подсчет, постановка запасов на баланс, техпроект и так далее.

Но сегодня имеется письмо заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), запрещающее выдавать даже лицензии литеры БП на отработанные техногенные россыпи! А люди хотят получить их, работать на свой страх и риск, ни у кого ничего не прося и не составляя бессмысленных проектов и отчетов. Отчет должен быть один - добытый металл и уплаченные налоги. И такую возможность необходимо людям предоставить. Пока еще есть такие желающие и знающие места для работы. Скоро их не будет.