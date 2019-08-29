Грозный тайфун "Кроса", пришедший на юг Дальнего Востока, заставил укрыться от шторма у берегов Приморья свыше полуторасотен северокорейских суденышек. Некоторые были так потрепаны, что подняли флаг "Терплю бедствие". Как заявили в региональном Управлении ФСБ России, после улучшения погоды иностранных рыбаков проводили до границы России.

В одном из "приземлившихся" на берегу РФ корейских суденышек сотрудники Дальневосточного биосферного морского заповедника нашли личные вещи хозяев и снасти. Рыбаков на борту не было. Фото: Марина Склярова

В соответствии с нормами международного законодательства, иностранные суда могут заходить в территориальные, внутренние морские воды и порты другого государства, чтобы укрыться от непогоды. Но подчас эти рыбаки не мирные гости, а самые настоящие браконьеры.

На 2019 год КНДР не получала квот на добычу биоресурсов в водах РФ. По словам и.о руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства Алексея Зудихина, в этом году его ведомство не выписывало Северной Корее рыболовные билеты на промысел каких-либо биоресурсов, то есть ловить в наших водах они не имеют права.

Но ловят, и подтверждения этому регулярно появляются в социальных сетях. Ролики, главными героями которых становятся иностранные рыбаки, набирают десятки гневных комментариев.

Деревянные шхуны, которые шторм выбрасывает на побережье, уже перестали кого-либо удивлять. Только за последнюю неделю на приморских берегах добавилось четыре новых суденышка, в одном из них, "приземлившемся" на территории Дальневосточного биосферного морского заповедника, нашли личные вещи хозяев, снасти для добычи рыбы и гидробионтов. Но людей внутри не было, они могли погибнуть или сбежать - о таком приморцы тоже рассказывали.

В рыбодобывающей компании поделились наблюдениями, сделанными их капитаном, работающим в подзоне Приморья. Насчитав несколько сотен деревянных лодок, он пришел к выводу, что незаконная добыча систематизирована: среди прочих есть плавсредства без какого-либо промыслового вооружения, но до отказа набитые канистрами и бочками. По мнению капитана, они занимаются сбором продукции и снабжением соотечественников водой и топливом.

Незаконный промысел систематизирован: среди прочих есть лодки без снастей, но набитые канистрами и бочками. Они занимаются сбором продукции и снабжением остальных водой и топливом

Как рассказывает президент рыболовного клуба "Самарга" Денис Хализов, члены его организации постоянно сталкиваются в море с иностранными браконьерами.

- Я сам много раз наблюдал их шхуны, которые вели промысел в наших территориальных водах на удалении примерно десяти миль от берега. Работают они, как правило, сетями, не прячутся. В случае опасности приходят к нам и поднимают флаг "Терплю бедствие". Они же находятся в наших территориальных водах, и до нашего берега им гораздо ближе, чем до своего, - говорит он, добавляя, что хотел бы точно знать, что делать при таких встречах в море.

Вопрос, к слову, не праздный - три года назад был случай нападения северокорейских рыбаков на российских пограничников.

В прошлом году у рыбаков из КНДР были хоть какие-то основания находиться в российских водах: по межправительственному соглашению Северная Корея получила квоты на вылов девяти тысяч тонн кальмара, по 200 тонн сайры и анчоуса, а также 1,5 тысячи тонн минтая в Беринговом море. Ловить разрешили 59 судам, но, по некоторым оценкам, пришли около трех тысяч.

Ситуацию, конечно, пытались контролировать пограничники, отлавливавшие "гостей" десятками. Кстати, в Приморье в прошлом году, в отличие от других дальневосточных регионов, не задалась рыбалка на красную рыбу. Эксперты высказывали мнения, что в этом есть вина и иностранных коллег.

Вполне возможно, что наши рыбаки недосчитаются уловов и в этом году. По словам советника президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Сергея Хитрова, незаконный промысел мешает работать. Об этом заявило, например, руководство рыболовецкого колхоза "Восток-1".

- Мелкоячеистые сети, которыми рыбачат наши "гости", выгребают со дна все подряд, - объясняет Хитров. - Более того, эти сети потом бросают в наших водах, что создает опасность для рыболовства и судоходства. Я уж не говорю об экологии - представьте, в небольшом заливе Ольга собирается 50-60 "джонок", владельцы которых не признают никаких санитарно-гигиенических норм. В воду идет все - от пищевых отходов до отходов жизнедеятельности. Кроме того, мы считаем, что надо вести речь и о безопасности жителей края.

Рыбаки уже обратились за помощью к сенатору от Приморья Людмиле Талабаевой.

Что рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Приморью

Во время тайфуна "Кроса" у берегов Приморья за незаконный промысел было задержано 150 иностранных граждан. Пока значительная часть моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов. В итоге в отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".

Между тем

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в ходе недавней беседы с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР Ким Чхан До обратил внимание на нарушения корейскими рыбаками правил и норм лова в российских водах, сообщило посольство на своей странице в Facebook. Посол потребовал принять срочные меры, на что северокорейский чиновник ответил, что "корейская сторона настроена действовать самым решительным образом с тем, чтобы исправить ситуацию".