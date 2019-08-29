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29.08.2019 10:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Золотая маска" впервые добрался до Комсомольска-на-Амуре

Текст: Дина Непомнящая

На сцене Драматического театра Комсомольска-на-Амуре прошел первый спектакль фестиваля "Золотая Маска" на Дальнем Востоке. Фестиваль добрался сюда впервые за время своего существования.

- Для меня лично и для театра - это большая честь. Это возможность получить огромный толчок в развитии, - заявила директор театра Елена Шабовта.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Золотая маска".
Театральный фестиваль "Золотая маска" начался на Дальнем Востоке

Программа фестиваля, как и за два дня до этого в Хабаровске, открылась постановкой Московского Художественного театра им. А.П. Чехова "Мужья и жены" (режиссер Константин Богомолов).

Перед спектаклем артисты успели рассказать о том, как их встретили в краевой столице.

- Публика очень тонко поняла всю постановку, что бывает далеко не всегда. Мы чувствовали себя как дома, - отметил актер Игорь Гордин.

Комсомольская публика тоже по достоинству оценила театральную версию одноименного фильма Вуди Аллена.

- Это история о том, что "все семьи несчастливы по-своему", без кульминации. Полтора часа сопереживания напряженным, скупым на эмоции героям способны действительно помочь тем, кто сейчас переживает не лучшие времена в супружеских отношениях, - поделился впечатлениями зритель Валерий Голубев.

Знакомиться с постановками ведущих российских театров Москвы, Санкт-Петербурга и Перми дальневосточники смогут до середины сентября.

Напомним, что "Золотая маска" открывает в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре двухгодичную Программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Фестиваль "Золотая маска"
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