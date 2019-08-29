Фестиваль "Золотая маска" впервые добрался до Комсомольска-на-Амуре

На сцене Драматического театра Комсомольска-на-Амуре прошел первый спектакль фестиваля "Золотая Маска" на Дальнем Востоке. Фестиваль добрался сюда впервые за время своего существования.

- Для меня лично и для театра - это большая честь. Это возможность получить огромный толчок в развитии, - заявила директор театра Елена Шабовта.

Программа фестиваля, как и за два дня до этого в Хабаровске, открылась постановкой Московского Художественного театра им. А.П. Чехова "Мужья и жены" (режиссер Константин Богомолов).

Перед спектаклем артисты успели рассказать о том, как их встретили в краевой столице.

- Публика очень тонко поняла всю постановку, что бывает далеко не всегда. Мы чувствовали себя как дома, - отметил актер Игорь Гордин.

Комсомольская публика тоже по достоинству оценила театральную версию одноименного фильма Вуди Аллена.

- Это история о том, что "все семьи несчастливы по-своему", без кульминации. Полтора часа сопереживания напряженным, скупым на эмоции героям способны действительно помочь тем, кто сейчас переживает не лучшие времена в супружеских отношениях, - поделился впечатлениями зритель Валерий Голубев.

Знакомиться с постановками ведущих российских театров Москвы, Санкт-Петербурга и Перми дальневосточники смогут до середины сентября.

Напомним, что "Золотая маска" открывает в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре двухгодичную Программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.