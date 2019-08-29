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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Провинция в главной роли

Лучшие спектакли "Золотой Маски" поехали по стране
Текст: Алена Карась
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
В Хабаровске, а затем в Комсомольске-на-Амуре 26 августа стартовала "Золотая Маска". Событие связано как с 25-летним юбилеем самого фестиваля, который празднуется в 2019 году, так и с Годом театра. Кроме того, на Дальнем Востоке "Золотая Маска" дает старт большой двухгодичной программе развития театрального искусства.
Театр "Мастерская Петра Фоменко" (Москва) покажет в рамках "Золотой маски" спектакль "Сон в летнюю ночь". Премьера постановки состоялась в 2015 году. Фото: Предоставлены фестивалем "Золотая Маска" Театр "Мастерская Петра Фоменко" (Москва) покажет в рамках "Золотой маски" спектакль "Сон в летнюю ночь". Премьера постановки состоялась в 2015 году. Фото: Предоставлены фестивалем "Золотая Маска"
Театр "Мастерская Петра Фоменко" (Москва) покажет в рамках "Золотой маски" спектакль "Сон в летнюю ночь". Премьера постановки состоялась в 2015 году. Фото: Предоставлены фестивалем "Золотая Маска"

В 2019 году "Золотая Маска" представляет лучшие российские спектакли в восемнадцати городах. Уже прошли показы в Южно-Сахалинске, Омске, Таре и Новосибирске. В Свердловской области фестиваль побывал не только в Екатеринбурге, но и в малых городах: Каменске-Уральском, Серове и Нижнем Тагиле. Осенью "Золотая Маска" побывает в Ульяновске и Димитровграде, Петрозаводске и Костомукше, Санкт-Петербурге, Ижевске, Череповце.

Фото: Пресс-служба ТЮЗа
Томский ТЮЗ совместно с фестивалем "Территория" готовит необычную премьеру

При этом "Маска" неустанно открывает новые имена. Так, весной больше половины участников фестиваля составили театры из разных городов России. Только в конкурсе драмы можно было увидеть спектакли из Уфы, Казани, Якутска, Тюмени, Красноярска, Воронежа, Лесосибирска, Ярославля, впервые приехал Коми-Пермяцкий театр из Кудымкара.

Что же касается нынешнего приезда театрального марафона в Хабаровск, то он уже третий. Хабаровские театры неоднократно были отмечены Национальной театральной премией или становились участниками внеконкурсных программ. Во многом благодаря этому интенсивному обмену в последние годы в полный голос заговорил о себе и Хабаровский ТЮЗ. Сегодня театр, возглавляемый Константином Кучикиным, живет яркой, творческой жизнью (спектакли "Детство" по прозе Льва Толстого и "Дознание" по пьесе Петера Вайса стали номинантами и были отмечены призами "Золотой Маски"), а в конце июля прошел уже традиционный фестиваль актуальных текстов "Наша тема".

На Дальнем Востоке играют до 15 сентября. После чего спектакли поедут в Ульяновск и Петрозаводск, Димитровоград и Костомукшу

Открылась"Золотая Маска" на двух площадках спектаклем "Мужья и жены" по пьесе Вуди Алена (режиссер Константин Богомолов, МХТ им. Чехова). Всего же в рамках фестиваля на Дальнем Востоке будет показано восемь спектаклей. Пройдет и насыщенная образовательная программа: семинары по световому оборудованию и программированию театра, мастер-классы по сценической речи, работе актера в мюзикле, курс театрального блогера.

Фото: Ира Полярная
"Золотая Маска" завершила показы своей программы в Израиле

Региональная программа "Маски" - огромный итог ее многолетней деятельности, но и, разумеется, иных сложных процессов в современном российском театре. Сегодня можно даже говорить о некоторой моде на региональный театр, который оказался не только в русле новаторских процессов, но часто в их авангарде.

Программа на Дальнем Востоке завершится 15 сентября. Одновременно в Ульяновске и Димитровграде стартует гастрольный блок "Золотой Маски", в котором - "Кант" и "Изгнание" Московского театра им. Маяковского, "Магадан Кабаре" Театра ОКОЛО. Покажут там и спектакль Хабаровского ТЮЗа "Цацики идет в школу".

В эти же дни "Маска" представит московские и региональные спектакли в Петрозаводске и Костомукше. "Свои люди - сочтемся" (РАМТ) и "Старый дом" Центра драматургии и режиссуры. И это только часть юбилейной осенней программы фестиваля в регионах.

Что еще везут театры на Дальний Восток

3 сентября, Хабаровск; 6 сентября, Комсомольск-на-Амуре - "Добрый человек из Сезуана" (Театр имени Пушкина, Москва)

6 сентября, Хабаровск; 8 сентября, Комсомольск-на-Амуре - "Все пути ведут на Север" (Театр "Балет Москва", Москва)

7 и 8 сентября, Хабаровск; 11 сентября, Комсомольск-на-Амуре - "Сон в летнюю ночь" (Театр "Мастерская П.Н. Фоменко", Москва)

11 и 12 сентября, Хабаровск - "Джекилл&Хайд" (Театр Музыкальной комедии, Санкт-Петербург)

13 сентября, Хабаровск; 15 сентября, Комсомольск-на-Амуре - "Осторожно, эльфы!" (Театр Наций, Москва)

15 сентября, Хабаровск - "Карлик Нос", (Театр-Театр, Пермь)

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Фестиваль "Золотая маска"
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