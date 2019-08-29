Из-за сильных дождей, обрушившихся на Приморье, на территориях 15 муниципалитетов края ввели режим ЧС. Помимо Владивостока, куда мощные ливни всего за пару дней принесли месячную норму осадков, в список попали города Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Уссурийск и девять районов - Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский.

В Комсомольске-на-Амуре было подтоплено 35 жилых домов частного сектора и 76 приусадебных участков. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Во Владивостоке не выдержала городская инфраструктура: дожди подтопили дороги, дома, с косогоров сошли сели и оползни, обрушились несколько подпорных стен. Из берегов вышли реки, а водохранилища оказались переполненными. Было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ. Всю ночь и весь день в городе чистили дороги, ливневку, разгребали наносы грунта и камней.

- Эти ливни показали те слабые места, которые нужно исправлять, - ливневая канализация, водоприемные колодцы, сам ремонт дорог, подпорных стен. Долгое время в городе не велось серьезной работы в этом направлении, сейчас начинаем наводить порядок, - заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

Режим ЧС из-за паводков ввели в одном из районов Забайкалья. Там появился риск подтопления приусадебных участков в четырех селах. На место отправились 90 спасателей.

Во Владивостоке не выдержала инфраструктура: дожди подтопили дома, сошли сели и оползни

Хабаровский край уже вторую неделю живет в ожидании "большой воды". Амур перешагнул отметки опасных уровней, и с каждым днем воды в реке становится все больше. Самая сложная ситуация у Комсомольска-на-Амуре, где гидрологи ухудшили ранее составленный прогноз. Они считают, что вода у города Юности с 4 по 9 сентября может подняться до 780-820 сантиметров, это почти на метр выше, чем предполагалось ранее. На утро четверга в Комсомольске-на-Амуре было подтоплено 35 жилых домов частного сектора и 76 приусадебных участков. Ко второй половине дня вода, поднявшаяся выше семи метров, вышла на городскую набережную. А накануне оперативный штаб городской администрации принял решение поднимать защитную дамбу до девяти метров, чтобы защитить жилой район имени Менделеева и авиационный завод.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерины Потворовой, за сутки уровень Амура у Хабаровска прибавил восемь сантиметров и достиг к утру четверга 641 сантиметра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров за счет местного стока.