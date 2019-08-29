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29.08.2019 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня днем на камчатском вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), столб пепла поднялся на десять километров. При этом высота самого Шивелуча - 3283 метра.

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Шлейф от выброса растянулся к северо-западу от исполина.

"При изменении направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в близлежащих населенных пунктах", - сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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