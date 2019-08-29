Набережную Хабаровска закрыли из-за угрозы подтопления

Центральную часть набережной имени Невельского в Хабаровске закрыли из-за подъема уровня воды в Амуре. Завтра там начнут сооружать защиту от подтопления.

Теперь гулять нельзя в нижней части парковой зоны, примыкающей к реке. Верхняя часть по-прежнему открыта.

- По решению краевой комиссии по ЧС после достижения рекой уровня 640 сантиметров нам было предписано закрыть набережную для посетителей. Сейчас уровень воды - 644 сантиметра. Нам также поручено обеспечить защиту от перехлестов волны, - приводит пресс-служба правительства края слова замминистра культуры региона Ирины Купченко.

На прошлой неделе на участке набережной в районе стадиона имени Ленина установили водоналивную дамбу. Она защитит зону отдыха, если Амур поднимется до 7,5 метра.