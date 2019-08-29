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29.08.2019 18:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росстат подсчитал, сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу

Текст: Игорь Зубков
"Набор первоклассника" в этом году обойдется родителям в среднем в 18,5 тысячи рублей для мальчика и почти в 23 тысячи рублей для девочки, подсчитал Росстат.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Статистики учитывали полный комплект вещей (одежда, обувь, рюкзак, ранец), канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые потребуются в новом учебном году.

Самыми дорогими наборы первоклассников ожидаемо оказались в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Для мальчиков это Чукотка (24,9 тысячи рублей), Камчатка (24,4 тысячи), Ненецкий автономный округ и Хабаровский край (по 23 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (22,8 тысячи). Девочек дороже всего собрать в школу на Камчатке (31,7 тысячи), в Хабаровском крае (30,5 тысячи), Чукотском автономном округе (29,5 тысячи), Ненецком автономном округе (29,4 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (28,5 тысячи).

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Дешевле всего собрать в школу мальчика в Ингушетии, Орловской и Омской областях, Республике Алтай, Забайкальском крае (от 13,5 до 14,5 тысячи рублей), девочку - в Республике Алтай, Омской области, Ингушетии, Мордовии и Забайкальском крае (от 16 до 19 тысяч рублей).

Впрочем, эти колебания во многом нивелируются разницей в реальных располагаемых доходах населения в указанных регионах.

Как отмечает Росстат, впервые с 2016 года изменения стоимости "Набора первоклассника" оказались ниже уровня инфляции. В 2019 году увеличение его стоимости по отношению к июлю 2018 года составило 3,2% для мальчика и 2% для девочки, тогда как прирост потребительских цен за тот же период составил 4,6%.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь ДФО Чукотский АО ДФО Камчатский край СЗФО Ненецкий АО ДФО Хабаровский край УрФО ЯНАО 1 сентября - День знаний
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