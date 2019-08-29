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29.08.2019 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Комсомольска превысил семь метров

Текст: Дина Непомнящая

Согласно данным сайта правительства Хабаровского края, Амур у Комсомольска-на-Амуре к 9:00 (по местному времени) поднялся до 703 сантиметров, превысив отметку опасного значения на 53 сантиметра. Накануне уровень составлял 686 сантиметров.

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Ранее сообщалось, что, по последним прогнозам гидрологов, с 4 по 9 сентября у города Юности вода может подняться до 760-820 сантиметров. В Комсомольске принимают дополнительные меры по защите от затопления. Дамбы наращивают до высоты в девять метров.

У краевой столицы вода дошла до 642 сантиметров. Днем ранее уровень Амура находился на отметке 633 сантиметра. Уже к 3 сентября он может подняться до 650 сантиметров.

Большой ущерб от паводков несут сельхозтоваропроизводители края. На сегодняшний день он оценивается в сумму около 130 миллионов рублей. По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, от "большой воды" пострадали 46 аграриев. Из них 39 уже представили документы для экспертной оценки и возмещения ущерба. Решение об объемах выплат примет комиссия.

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