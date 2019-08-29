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29.08.2019 06:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе

Текст: Дина Непомнящая

Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.

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Как сообщалось ранее, из-за сильных дождей произошел, размыв насыпи объездной дороги, устроенной на период ремонта моста на этом участке. После чего проезд пришлось временно ограничить.

Дорогу открыли уже спустя полтора часа. Ремонтные работы пока продолжаются.

"На участке задействовано 11 единиц техники: один бульдозер, один экскаватор, один каток и восемь самосвалов", - сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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