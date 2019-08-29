В Якутии задержали сбежавшего с оружием полицейского

В Якутске задержали сотрудника патрульно-постовой службы Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, который 26 августа самовольно покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении, имея при себе табельное огнестрельное оружие.

О задержании сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Сбежавший полицейский был замечен 29 августа на одной из улиц Якутска.

В полицию об этом сообщили бдительные граждане. На место незамедлительно отправились сотрудники ДПС, республиканского управления ФСБ и Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе совместной операции беглец был задержан. У него изъяли табельный пистолет "Макаров", который полицейский прихватил с собой при оставлении места службы. Правда, в двух магазинах, имевшихся у беглеца, оказалось лишь 14 патронов. То есть два патрона пропали, теперь устанавливаются обстоятельства их пропажи.

"В отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ведомстве подчеркнули, что "проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения сотрудника транспортной полиции", было организовано в кратчайшие сроки.