В Комсомольске спасли привязанных к будке тонущих собак

В Комсомольске-на-Амуре, где река подтопила ряд частных подворий, сотрудники МЧС спасли брошенных на верную смерть собак.

Накануне днем к ним обратились обеспокоенные жители соседних с подтопленными улиц, которые слышали собачий лай и вой. Как выяснилось, хозяйка владения, уехав, оставила в затопленном дворе своих питомцев.

"Добравшись до указанного подворья на лодке, спасатели обнаружили двух небольших собак, привязанных к практически затопленной водой будке", - сообщает ГУ МЧС по краю.

Веревки обрезали, и испуганные животные сразу попытались убежать, не даваясь людям в руки. Их получилось направить на более мелкое место, где они сами выбрались на сушу. Местные жители обещали присмотреть за животными.

Напомним, сегодня уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре к девяти утра по местному времени поднялся до 703 сантиметров, превысив отметку опасного значения на 53 сантиметра.