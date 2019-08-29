В поселке Забайкальского края отстроят новый корпус детского сада

Новый корпус детского сада "Ромашка" в поселке Агинское Забайкальского края строят в рамках нацпроекта "Демография".

Сейчас садик посещают 190 малышей. После того, как новый корпус сдадут в эксплуатацию, дошкольное учреждение сможет принять еще 36 детей от 1,5 до трех лет.

Как рассказала заведующая детским садом Нина Бородина, сейчас в "Ромашке" одна группа воспитанников такого возраста.

"При этом в очереди находятся порядка 18 детей. Благодаря строительству новой пристройки у нас будет еще две ясельные группы", - пояснила Бородина.

На стройке, в ходе рабочей поездки в муниципалитет, побывал глава Забайкалья Александр Осипов. Он поручил строить корпус так, чтобы и родители, и дети были довольны результатом. А для большего комфорта малышей порекомендовал установить в помещениях рекуператоры - системы вентиляционного теплообмена.

"Нужно проследить, чтобы все работы были проведены качественно", - подчеркнул Александр Осипов.