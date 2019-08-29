В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней

В Амурской области продолжают выявлять очаги африканской чумы свиней. 28 августа стало известно о зараженных животных в Бурейском районе, до этого болезнь обнаружили в Благовещенском и Тамбовском районах Приамурья.

- Раньше африканская чума свиней в Амурской области не регистрировалась никогда. Вспышки этого опасного заболевания случались в центральных и южных регионах России. В 2008 году в Краснодарском крае только на компенсационные выплаты владельцам домашних животных было потрачено 752 миллиона рублей, - рассказал "РГ" начальник Амурского областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Специалисты определяют тип вируса АЧС, который выявляют в Амурской области. После этого станет понятно, откуда он пришел в регион.

Лекарства от этой болезни нет, чтобы избежать распространения вируса, проводят убой всех свиней в карантинных зонах. Деревянные постройки, где жили животные, сжигаются.

В Приамурье владельцам забитых свиней выплатят компенсации из расчета по сто пятьдесят рублей на килограмм живого веса.