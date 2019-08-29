Фильмы кинофестиваля "Восток&Запад" в Оренбурге увидели 30 000 зрителей

В Оренбурге подвели итоги завершившегося накануне XII Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард". В течение недели жюри оценило более 65 фильмов. Новинки отечественного и мирового кино увидели около 30 тысяч зрителей. Среди российских фильмов главного приза - "Золотого сарматского льва" - удостоена лента "Лорик" Алексея Злобина. Лучшей зарубежной кинокартиной признан "Замок мечты" иранского режиссера Реза Миркарими.

Как уже писала "РГ", в Оренбуржье кинофестиваль "Восток&Запад" по праву считается главным культурным событием года. Благо, проводится кинофорум максимально демократично: познакомиться с лучшими работами можно не только в кинотеатрах, но и на бесплатных показах в парке "Салют, Победа!". Кроме того, по доброй традиции, в рамках фестивальной недели организуются творческие встречи известных киноактеров с жителями оренбургской глубинки. На сей раз пообщаться с любимыми артистами смогли жители Кувандыка, Медногорска, Бузулука, Сакмары.

- В эти дни всех нас объединил XII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". Переполненные кинозалы, творческие встречи в городах и районах нашей области, обсуждения фильмов, творческие диалоги - все это наполняло жизнь оренбуржцев, - отметил на церемонии закрытия кинофорума и.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства по социальной политике Павел Самсонов.

Он подчеркнул, что тональность фестиваля уже много лет определяет слово "впервые". Нынешний форум также порадовал оренбуржцев сюрпризами. Во-первых, праздник кино проходил под знаком Года Театра, а потому зрители могли увидеть не только кинопремьеры, но и спектакли с участием Алексея Гуськова, Игоря Бутмана, Сергея Маховикова, а также фильмы, посвященные опере и балету. А во-вторых, к 80-летию борьбы самбо в программе фестиваля демонстрировались тематические ленты об этом виде спорта.

Кстати

В этом году на кинофестивале "Восток&Запад" было вручено 20 призов. В международной программе лауреатами стали: в номинации "Лучший режиссер" - Андреас Хорват (фильм "Лилиан", Австрия), "Лучший актер" - Адеб Сафади (фильм "Донесение о Саре и Салиме", Германия-Мексика-Нидерланды-Палестина), "Лучшая актриса" - Зорица Нушева (фильм "Бог существует, её зовут Петруния", Македония-Бельгия).

В российском конкурсе "Сплетенные параллели" главного приза - "Золотого сарматского льва" - были удостоены: Юсуп Разыков в номинации "Лучший режиссер" (фильм "Керосин"), Алексей Вертков - "Лучшая мужская роль" (фильм "Воскресенье"), "Лучшая женская роль" - Елена Сусанина (фильм "Керосин").

В программе "Шаг", где были представлены короткометражки, победу одержал фильм "Жду тебя" Евгения Юстуса.

Приз губернатора Оренбургской области "За лучший сценарий им. А.Саморядова" достался фильму "Бык" Бориса Акопова.

