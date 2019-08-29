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29.08.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Инвалид-колясочник из Перми поднялся на Эльбрус на высоту 4,5 тыс. метра

Текст: Инесса Суворова
Инвалид-колясочник из Перми Сергей Якименко покорил Эльбрус, поднявшись на высоту 4,5 тысячи метра.
Фото: Инесса Суворова Фото: Инесса Суворова
Фото: Инесса Суворова

Подняться в горы он готовился еще в 2015 году, группа восходителей собиралась стартовать к вершине 20 июня. А за несколько дней до этого Сергей, купаясь с друзьями в реке Обва, сломал себе шею. Казалось, на мечте можно ставить жирный крест. Тут бы выжить. Но характер, который и раньше не давал ему покоя, и на этот раз не подвел. Едва отойдя от шока и приняв свое новое положение, он вернулся к своему прежнему - активному - образу жизни.

Фото: Александр Шулепов
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- По моим наблюдениям, люди мало меняются, пережив даже очень серьезные травмы,  - говорит он. - Да, им приходится так или иначе менять свой образ жизни, но те, кто был активным и общительным, остается таким даже оказавшись прикованным к инвалидному креслу. А у кого в голове одиночество, тот тоже остается таким, как прежде. 

Похоже, что он вообще не сидит на месте. Только нынешним летом на своей видавшей виды машине ВАЗ 21-15 Сергей побывал во многих местах. Погостил у бывших сослуживцев-десантников в Иваново, в Петербурге принял участие во всероссийских соревнованиях по новусу - морскому бильярду. Там же он встретился со знакомым по соцсетям, колясочником Андреем Зеленовым, сооснователем компании, которая предоставляет услуги экстремального туризма, в том числе, и для людей с инвалидностью. Вместе они решили, что Сергей сможет подняться в гору.

После Питера он отправился в Крым, жил у друзей, путешествовал по побережью, проехав на коляске в общей сложности больше 20 километров. А потом состоялось его долгожданное восхождение.

Фото: Сергей Мельников
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Стартовали 8 августа, в международный день альпинизма. Подниматься ему помогали волонтеры и сотоварищи по группе. Там, где было особенно тяжело подниматься на коляске, подключали технику. Идти через горные перевалы и ледники, конечно, было не просто. Но большую часть пути он проделал сам. Через неделю Сергей уже любовался видом, который открывался с высоты 4,5 тысячи метра. Это не высшая точка вершины, но подниматься помешали погодные условия, солнце растопило снега, и двигаться дальше было для него слишком рискованно. 

Впрочем, это и хорошо, считает Сергей. Есть, о чем еще мечтать. В его планах - все же подняться на саму вершину. И хотя для восхождения потребуется больше подготовки и больше денег, для него это не препятствие. 

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