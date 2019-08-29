Пермское лето 2019 года стало самым дождливым за всю историю

Синоптики подсчитали, что в Перми с начала лета выпало 427 миллиметров осадков при норме 227 мм. За столетнюю историю наблюдений за погодой в крае эта цифра стала самой большой, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

При этом данные неокончательны, поскольку за оставшиеся три дня августа число еще возрастет. Например, 28 августа дожди оставили после себя почти половину месячной нормы - 36 миллиметров.

Второе место по количеству осадков занимает лето 2015 года, когда за сезон выпало 423 миллиметра воды. Замыкают строчку рекордсменов лето 1994 года (417 миллиметров) и лето 2017 (416 миллиметров). Во все остальные годы сумма осадков составляла менее 400 миллиметров.