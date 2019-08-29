Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна

Прокуратура города Димитровграда Ульяновской области проводит проверку информации о систематическом нарушении прав детей в приемной семье. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее информацию о бесчеловечном отношении к детям со стороны приемной матери в одной из димитровградских семей распространил в соцсетях депутат городской думы Алексей Трифонов. Со ссылкой на информацию, полученную от самих детей, он сообщил, что женщина оформила опеку над 15 детьми, но "не пытается заботиться об их благополучии". В частности сообщается, что детей, якобы, скудно кормят, за малейшие провинности подвергают телесным наказаниям, не обеспечивают новой одеждой, и лишь перед проверками со стороны органов опеки на столе у ребят появляются фрукты.

В настоящее время, по словам Трифонова, дети находятся в детском лагере "Звездочка". Один из воспитателей этого учреждения сообщил о предполагаемом нарушении прав детей в контролирующие органы, после чего прокуратура и начала проверку.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя министерства семьи и социального благополучия Ульяновской области, находясь в лагере, дети заявили о нежелании возвращаться домой, поэтому их направили в реабилитационный центр, где с ними будут работать психологи и другие специалисты.