"Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и СЭГЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Российский холдинг "Технодинамика", который занимается разработкой и производством оборудования для аэрокосмической отрасли, заключил соглашение о сотрудничестве с Сарапульским электрогенераторным заводом в Удмуртии.

Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"