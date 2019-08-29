"Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и СЭГЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали на Международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Со стороны "Технодинамики" подпись поставил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. От СЭГЗ - председатель совета директоров Виталий Шурыгин и генеральный директор предприятия Алексей Беляев.
По словам Виталия Шурыгина, подписание соглашения с "Технодинамикой" - это старт нового этапа развития производственного взаимодействия между Сарапульским электрогенераторным заводом и предприятиями холдинга.