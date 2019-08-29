Энергия развития
АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
Экономика
29.08.2019 13:09
Текст: Яна Шамаева

"Технодинамика" госкорпорации "Ростех" и СЭГЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Российский холдинг "Технодинамика", который занимается разработкой и производством оборудования для аэрокосмической отрасли, заключил соглашение о сотрудничестве с Сарапульским электрогенераторным заводом в Удмуртии.
Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ" Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"
Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"

Документ подписали на Международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Со стороны "Технодинамики" подпись поставил генеральный директор холдинга Игорь Насенков. От СЭГЗ - председатель совета директоров Виталий Шурыгин и генеральный директор предприятия Алексей Беляев.

По словам Виталия Шурыгина, подписание соглашения с "Технодинамикой" - это старт нового этапа развития производственного взаимодействия между Сарапульским электрогенераторным заводом и предприятиями холдинга.