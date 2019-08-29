В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, утром 29 августа в полицию обратилась 28-летняя мать двоих детей, старшему из которых пять лет, а младшему - год. Женщина сообщила, что ее младший сын пропал из их частного дома. Она обнаружила это утром, сразу после того, как проснулась.

Уголовное дело завели по статье "Убийство малолетнего" для того, чтобы правоохранители могли провести более эффективные следственные мероприятия и быстрее обнаружить малыша.

Поисковые мероприятия продолжаются. На месте работают следователи, криминалисты, сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры. Как уточнили "РГ" в пресс-службе МВД по Башкирии, ребенку 1,2 года. Он пропал в селе Исмаилово. В его поисках задействованы более сотни человек.