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29.08.2019 20:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье уровень собираемости взносов за капремонт превысил 99%

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Оренбуржье на сегодня превысил 99 процентов – при том, что аналогичный среднероссийский показатель составляет 92 процента. По состоянию на конец августа строители области завершили ремонт более 250 многоквартирных домов. Сейчас идет приемка объектов, а кое-где уже приступили к работам, запланированным на следующий год.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Ход реализации в регионах программы капремонта, а также федеральных и национальных проектов в сфере ЖКХ и экологии обсуждался на Всероссийском селекторном совещании в Минстрое РФ, проходившем в режиме видеоконференции.

Как сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области, Оренбуржье на мероприятии представляли и.о. главы ведомства Александр Полухин и и.о. заместителя министра Ольга Мищерякова.

Фото: Николай Гагарин
За шесть лет в Оренбуржье расселят 251 аварийный дом

В рамках регионального проекта "Жилье" в области до конца 2019-го планируется ввести в эксплуатацию 920 тысяч квадратных метров или 101 процент к уровню прошлого года. Большая часть - 504 тысячи квадратных метров - приходится на многоквартирные дома. Кроме того, десять муниципалитетов участвуют в реализации первого этапа региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В текущем году планируется расселить 1650 квадратных метров аварийного жилья, в планах на следующий год - 11780 "квадратов".

По региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" в области благоустраивается 99 территорий - 56 общественных пространств и 43 дворовые площадки. Во многих муниципалитетах работы уже близки к завершению: вскоре здесь торжественно откроются обновленные дворы, парки и скверы.

Кстати

В рамках нацпроекта "Экология" в Оренбуржье будут реализованы региональные проекты "Чистая вода" и "Сохранение уникальных водных объектов". Проект "Чистая вода" предусматривает до 2021 года завершить строительство централизованной системы водоснабжения села Ждановка Александровского района. Областная программа по возведению и реконструкции объектов питьевого водоснабжения (водоочистки и водоподготовки) "Повышение качества питьевого водоснабжения на территории Оренбургской области" на период 2019 - 2024 годы сформирована и проходит согласование в правительстве. Реализация проекта "Сохранение уникальных водных объектов" запланирована на 2023-2024 годы.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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