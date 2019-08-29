Ученые Университета Лобачевского (Нижний Новгород) разработали супергель, который поможет остановить кровь и заживить самые опасные раны. В его составе - биополимер хитозан и компоненты тромбообразования, которые позволяют ускорить естественный процесс свертывания крови.

- Разработка нужна при экстренной помощи - спасателям, хирургам, работникам скорой помощи и даже военным с МЧС. В первую очередь он пригодится, когда раненому нельзя помочь жгутом, или попросту невозможно добраться до источника кровотечения, - рассказал замдиректора Центра инновационного развития медицинского приборостроения Университета Лобачевского Михаил Горшенин. - С помощью специального шприца гель можно выдавить максимально близко к источнику: даже самые сильные артериальные кровотечения останавливаются за минуты.

Средство можно оставлять в ране несколько дней. Существующие же зарубежные аналоги рассчитаны всего на 24 часа. Гель уже успешно прошел испытания на базе Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины.