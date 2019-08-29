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29.08.2019 17:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В системе образования Саратовской области – серьезные изменения

В системе образования Саратовской области проходят серьезные изменения, связанные с реализацией национальных проектов.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В регионе ведется масштабное строительство школ и детских садов. В настоящее время возводится школа с бассейном в микрорайоне "Звезда" Саратова на 825 мест, завершить строительство планируется до конца года. Проводится реконструкция средней школы в Дубках, завершается капитальный ремонт школы в Самойловке.

За два следующих года будут построены новые школы в микрорайоне "Авиатор" в Саратове на 1100 мест и в поселке Приволжский Энгельса на 825 мест.

К первому сентября в 15 сельских школах откроются после ремонта и реконструкции спортивные залы, с новыми тренажерами, с обновленным спортивным инвентарем. За последние пять лет такую модернизацию прошли спортивные залы в 118 сельских учебных заведениях. При этом ставилась задача, чтобы в спортзалах во внеучебное время могли заниматься не только школьники, но и другие жители этих сел, укрепляли свое здоровье.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Саратовская школа вошла в проект Кампуса молодежных инициатив

По национальному проекту "Демография" в Саратовской области ведется строительство 24 новых детских садов почти на 3 тысячи мест. К 27 сентября должен открыться детский сад, рассчитанный на 160 ребятишек в Татищево.

В этом году в Саратовской области откроется первый детский технопарк "Кванториум" с высокотехнологичным оборудованием для подготовки будущих инженеров. К 2024 году в регионе планируется создать пять таких стационарных и три мобильных технопарка.

А в сельских школах будет развернута сеть центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точки роста". По этому проекту школы получат современное высокотехнологичное оборудование, а сельские учителя пройдут специальное обучение. Уже 20 сентября подобные центры откроются в 65 школах. А всего в регионе планируется создание 237 "точек роста".

Как рассказала первый заместитель министра образования региона Елена Нерозя, успешно осваивается в Саратовской области и новая система финансирования дополнительного образования с помощью именных сертификатов. Такие сертификаты в регионе оформили уже на 70 тысяч детей.

Особое внимание уделяется вопросам профориентации школьников. Около 32 тысяч саратовских ребятишек принимают участие в таких известных проектах как онлайн-уроки "ПроеКТОрия", "Билет в будущее" и "JuniorSkills".

Саратовская область заняла второе место в стране по итогам проекта по ранней профориентации школьников "Билет в будущее". Юные саратовцы продолжат участие в проекте и в этом году, в числе сверстников из еще 36 регионов.

Также в новом учебном году саратовские школы при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) будут участвовать в программе "Кадры будущего для регионов".

С 29 августа в лагере "Орленок" для 220 саратовских школьников и студентов начинает работать губернаторская школа. Молодых людей познакомят с предприятиями, работающими на территории региона, они смогут под руководством опытных наставников реализовать собственные проекты.

Еще один проект - Летняя цифровая школа был реализован в этом году за счет гранта в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Для занятий было приобретено современное оборудование, создана инновационная образовательная площадка. Обучение по научно-техническим программам прошли 240 ребят со всей области.

Всего в этом году учреждения профессионального образования получат из областного бюджета порядка 100 миллионов рублей на укрепление своей материально-технической базы. Кроме того 15 мастерских в учебных заведениях будут модернизированы в соответствии со стандартами Worldskills в рамках нацпроекта "Образование".

- Национальные проекты позволят не только ввести новые места в школах и детских садах, но и значительно повысить качество и эффективность образования. Во многом, на первый план выходят вопросы профориентации. Главная цель модернизации профессионального образования - подготовка кадров по мировым стандартам, - отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Кстати

В этом году финансирование национальных проектов в Саратовской области составит 16,8 миллиардов рублей. Планируется построить и провести реконструкцию до конца года 44 объектов, в том числе 24 детсадов и двух школ.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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