Новости

Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 23:06
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 22:47
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 22:28
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 21:58
Верховная рада утвердила новый состав правительства 21:49
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 21:37
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 21:12
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 21:11
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 21:04
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 20:57
Novikov School открывает гастрономический лекторий 20:28
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 23:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рекордные метры

Призерам спортивных соревнований помогут с покупкой жилья
Текст: Виталий Ахмеров
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(7951)
Начиная с 2020 года ульяновские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы по олимпийским видам спорта будут получать из регионального бюджета выплаты на покупку жилья на территории Ульяновской области. Таким способом местные власти пытаются удержать титулованных земляков от переезда в другие регионы страны.

- Обидно видеть, как воспитанники ульяновской школы, скажем, биатлона через какое-то время начинают выступать за другие субъекты РФ, - объяснил мотивы законодателей глава социального комитета областного Заксобрания Сергей Шерстнев.

В Ульяновске сняли со здания табличку в честь генерала Каппеля

Размер выплаты будет зависеть от достоинства завоеванной спортсменом медали и от статуса соревнований. Так, победители Олимпийских, Паралимпийский и Сурдлимпийских Игр могут рассчитывать на 2,5 миллиона рублей. Серебряные призеры - на два миллиона, а бронзовые - на полтора. Столько же получат и чемпионы мира, но только в тех спортивных дисциплинах, которые представлены в олимпийской программе. Чемпионы Европы получат по миллиону.

Между тем

Спортсмены смогут использовать выплату только на покупку квартир в домах, расположенных на территории Ульяновской области и введенных в эксплуатацию не ранее первого января 2015 года.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов