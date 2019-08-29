Начиная с 2020 года ульяновские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы по олимпийским видам спорта будут получать из регионального бюджета выплаты на покупку жилья на территории Ульяновской области. Таким способом местные власти пытаются удержать титулованных земляков от переезда в другие регионы страны.

- Обидно видеть, как воспитанники ульяновской школы, скажем, биатлона через какое-то время начинают выступать за другие субъекты РФ, - объяснил мотивы законодателей глава социального комитета областного Заксобрания Сергей Шерстнев.

Размер выплаты будет зависеть от достоинства завоеванной спортсменом медали и от статуса соревнований. Так, победители Олимпийских, Паралимпийский и Сурдлимпийских Игр могут рассчитывать на 2,5 миллиона рублей. Серебряные призеры - на два миллиона, а бронзовые - на полтора. Столько же получат и чемпионы мира, но только в тех спортивных дисциплинах, которые представлены в олимпийской программе. Чемпионы Европы получат по миллиону.

Между тем

Спортсмены смогут использовать выплату только на покупку квартир в домах, расположенных на территории Ульяновской области и введенных в эксплуатацию не ранее первого января 2015 года.