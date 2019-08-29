Воздух в Тольятти становится чище

Новости

Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 21:58
Верховная рада утвердила новый состав правительства 21:49
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 21:37
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 21:12
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 21:11
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 21:04
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 20:57
Novikov School открывает гастрономический лекторий 20:28
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 20:21
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 20:16
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 20:08
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 19:53
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 19:45
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 19:31
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 19:28
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 19:12
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 19:06
В Мордовии девятилетний мальчик вынес младшую сестру из горящего дома 19:03
Видео: Российские пилоты "напечатали" послание в небесах 18:56
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге - белорусский лен 18:54
Верфь "Звезда" поставит 15 танкеров-газовозов 18:52
В Севастополе проверят информацию о драке с участием военного 18:39
Владимир Колокольцев обсудил с министром ОАЭ двустороннее сотрудничество 18:39
"ВЭБ.РФ" выделит 111 млрд руб. на комплекс глубокой переработки углеводородов 18:38
В России разработали технологию разгона вертолетов до 600 км/ч 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
29.08.2019 20:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нет дыма от огня

Воздух в Тольятти становится чище
Текст: Инга Горина (Самарская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 193(7951)
Для любого города с развитой нефтехимией проблема качество атмосферного воздуха стоит остро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Только в прошлом году в муниципальные и федеральные органы власти поступило более 600 обращений от жителей Тольятти на смог. Представители крупных предприятий нефтехимии в один голос утверждают, что на их долю приходится в совокупности не более 40 процентов загрязняющих веществ, все остальное - "вклад" автотранспорта и неохваченных госконтролем мелких фирм.

При этом в "СИБУР Тольятти" признали, что продолжают работать над снижением выбросов. В 2018 году предприятие уменьшило выбросы в атмосферу из расчета на тонну продукции на 5,7 процента. А валовые выбросы - на 1,7 процента. Положительная динамика достигнута благодаря целому комплексу мероприятий. В частности, внедрению на факельной системе технологии бездымного горения, которая отвечает современным требованиям по охране окружающей среды. Факельная система в свою очередь предназначена для обеспечения безопасности предприятия. Если в техпроцессе возникает избыточное давление, газы сбрасываются в факелы, где и утилизируются до углекислого газа и воды. Именно благодаря работе факельной системы углеводороды не попадают в атмосферу. Но если в факелы сбрасывается слишком большой объем газа, может возникнуть сажевое горение, которое и вызывает недовольство жителей.

Переработка попутного газа сама по себе сокращает выбросы в атмосферу двуокиси углерода

Именно с "копотью" и была развернута борьба. Для полноты сжигания сбрасываемых газов на факелы подается пар, который обеспечивает бездымное сжигание постоянных "отдувок". А для достижения более "чистого" результата на установке смонтировали современную систему с подачей воздуха, которая позволяет эффективно смешивать газ и воздух для бездымной работы, поддерживать стабильность пламени во всем рабочем диапазоне.

Фото: Пресс-служба БИ ТГУ
Сибирские ученые спасают водоемы от токсичных отложений

"Мы применили новую технологию на самой крупной факельной системе предприятия, - отмечает директор по производству "СИБУР Тольятти" Павел Кубряков. - Вместо пара в ней для полноты сжигания углеводородных газов используется воздух, который способствует практически бездымному горению. Кроме того, уменьшается количество подаваемого на дежурные горелки газа для поддержания горения по сравнению с обычными оголовками".

Контроль горения всех факельных систем ведется круглосуточно с помощью автоматических датчиков. Примечательно, что многие аспекты модернизации предприятия позволяют не только улучшать экологические показатели, но и, возвращая в производство собранные на "фильтрах" вещества, выпускать дополнительную продукцию и получать прибыль. К примеру, смонтированная схема закрытого налива товарного изопрена, хлорэтила и метил-трет-бутилового эфира (высокооктановой добавки к бензину) позволила в прошлом году на 10 тонн сократить выбросы в атмосферу углеводородов, вернув ценное сырье в производство. А внедрение замкнутой системы водооборота на производстве сжатого воздуха и азота почти на четверть снизило потребление предприятием речной воды.

Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов