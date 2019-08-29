Воздух в Тольятти становится чище

Для любого города с развитой нефтехимией проблема качество атмосферного воздуха стоит остро.

Только в прошлом году в муниципальные и федеральные органы власти поступило более 600 обращений от жителей Тольятти на смог. Представители крупных предприятий нефтехимии в один голос утверждают, что на их долю приходится в совокупности не более 40 процентов загрязняющих веществ, все остальное - "вклад" автотранспорта и неохваченных госконтролем мелких фирм.

При этом в "СИБУР Тольятти" признали, что продолжают работать над снижением выбросов. В 2018 году предприятие уменьшило выбросы в атмосферу из расчета на тонну продукции на 5,7 процента. А валовые выбросы - на 1,7 процента. Положительная динамика достигнута благодаря целому комплексу мероприятий. В частности, внедрению на факельной системе технологии бездымного горения, которая отвечает современным требованиям по охране окружающей среды. Факельная система в свою очередь предназначена для обеспечения безопасности предприятия. Если в техпроцессе возникает избыточное давление, газы сбрасываются в факелы, где и утилизируются до углекислого газа и воды. Именно благодаря работе факельной системы углеводороды не попадают в атмосферу. Но если в факелы сбрасывается слишком большой объем газа, может возникнуть сажевое горение, которое и вызывает недовольство жителей.

Переработка попутного газа сама по себе сокращает выбросы в атмосферу двуокиси углерода

Именно с "копотью" и была развернута борьба. Для полноты сжигания сбрасываемых газов на факелы подается пар, который обеспечивает бездымное сжигание постоянных "отдувок". А для достижения более "чистого" результата на установке смонтировали современную систему с подачей воздуха, которая позволяет эффективно смешивать газ и воздух для бездымной работы, поддерживать стабильность пламени во всем рабочем диапазоне.

"Мы применили новую технологию на самой крупной факельной системе предприятия, - отмечает директор по производству "СИБУР Тольятти" Павел Кубряков. - Вместо пара в ней для полноты сжигания углеводородных газов используется воздух, который способствует практически бездымному горению. Кроме того, уменьшается количество подаваемого на дежурные горелки газа для поддержания горения по сравнению с обычными оголовками".

Контроль горения всех факельных систем ведется круглосуточно с помощью автоматических датчиков. Примечательно, что многие аспекты модернизации предприятия позволяют не только улучшать экологические показатели, но и, возвращая в производство собранные на "фильтрах" вещества, выпускать дополнительную продукцию и получать прибыль. К примеру, смонтированная схема закрытого налива товарного изопрена, хлорэтила и метил-трет-бутилового эфира (высокооктановой добавки к бензину) позволила в прошлом году на 10 тонн сократить выбросы в атмосферу углеводородов, вернув ценное сырье в производство. А внедрение замкнутой системы водооборота на производстве сжатого воздуха и азота почти на четверть снизило потребление предприятием речной воды.