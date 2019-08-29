Чиновникам посоветовали поставить себя на место инвесторов

В топ-20 "Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации" в 2019 году из регионов СФО вошла только Новосибирская область.

Результаты рейтинга "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) традиционно представило на Петербургском меж-дународном экономическом форуме. Лидерами стали Моск-ва и Республика Татарстан. Новосибирская область сохранила прошлогоднее 19-е место, а другие регионы Сибирского федерального округа в двадцатку наиболее привлекательных для инвесторов территорий не попали.

Правда, пять субъектов улучшили свои показатели по сравнению с 2018 годом. Республика Алтай поднялась на тринадцать позиций, Кемеровская область - на восемь, Омская - на семь, Республика Хакасия - на четыре, Иркутская область - на две. При этом Томская область, в 2016 году занимавшая в рейтинге 12 место, сейчас оказалась на 34. Три года подряд ухудшается ситуация в Красноярском крае - минус одиннадцать пунктов, в Алтайском крае (минус двенадцать) и Республике Тыва (минус семь пунктов).

- По объему инвестиций на одного жителя округ отстает от среднероссийского показателя, что негативно отражается на темпах развития экономики и социальной сферы, - отметил на окружном совещании полпред президента России в СФО Сергей Меняйло. - В современных реалиях, при конкуренции за каждого инвестора, побеждает регион, создавший более благоприятные условия для регистрации и продвижения бизнеса на своей территории.

Между тем если на подключение нового объекта к электросетям в России в среднем необходимо 40-45 дней, то в Красноярском крае - 108. И это, по словам полпреда, свидетельствует о бюрократических барьерах, которые нужно снимать.

На регистрацию прав собственности в Алтайском крае в среднем тратят девять дней, в Омской области - до восемнадцати. Это в два раза дольше, чем в среднем по стране. Срок постановки земельного участка на кадастровый учет в СФО составляет от 27 дней (в Новосибирской области) до 44 (в Иркутской). В Томской области на получение разрешения на строительство уходит 96 дней, в Москве и Татарстане - 58.

Правда, как отметил заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин, еще в прошлом году на это требовалось 125 дней, а несколько лет назад - 191.

- Хорошая тенденция. Но что мешает достичь показателей, к которым пришло большинство регионов? К примеру, в Кемеровской области срок сократили до 45 дней, - прокомментировал замечание Сергей Меняйло.

По критерию "Организация канала прямой связи инвестора с руководством региона" предприниматели оценили работу власти в регионах, занявших высокие места, на 4,6 балла, а в Красноярском крае - на 3,2, Хакасии - на 2,8. И это только несколько позиций, по которым становится понятно, почему инвесторы туда не спешат.

Эксперты также обратили внимание на низкую эффективность работы специализированных организаций по привлечению инвестиций в сибирских регионах. Она не дотягивает до среднего по стране уровня.

- Не очень хорошая картина складывается по показателю "Административное давление". За исключением Новосибирской и Омской областей остальные регионы округа входят в группы "середнячков" и "отстающих". По оценке предпринимателей, административное давление на бизнес с 2015 года продолжает расти: например, количество проверок только увеличивается. По их числу СФО лидирует. Но есть и положительный тренд - несколько сократилось количество дополнительно запрашиваемых документов, - отметил руководитель центра анализа инвестиционного климата АСИ Андрей Дорошенко.

По его словам, каждая третья компания, работающая в Сибирском федеральном округе и участвовавшая в опросе АСИ, за последние двенадцать месяцев столкнулась с излишним административным давлением со стороны контрольных органов или естественных монополий. Анонимный опрос предпринимателей показал, что наибольший "вклад" вносят представители электроснабжающих компаний, полиции, муниципальных и региональных администраций или правительств.

По мнению заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив Александра Пироженко, в регионах Сибири необходимо развивать межведомственный документооборот, чтобы предприниматели не ходили лишний раз по инстанциям. Интернет-ресурсы должны содержать практические рекомендации для бизнеса о том, как правильно подготовиться и проходить плановые и внеплановые проверки. Предложено уведомлять глав регионов о проведении внеплановых проверок бизнеса, чаще привлекать к участию в проверках уполномоченных по защите прав предпринимателей.

- У регионов-лидеров есть чему поучиться с точки зрения организации работы с инвесторами. АСИ будет способствовать внедрению лучших практик. Есть примеры, которые нужно тиражировать. Очень хорошо, когда глава региона проводит круглые столы, совещания в муниципалитетах с участием представителей бизнес-сообщества, инвесторами, - подчеркнул Александр Пироженко.

Сергей Меняйло предложил руководителям регионов поставить себя на место инвесторов. Кто бы из них захотел ходить по кабинетам и ждать разрешений на строительство или подключение к сетям свыше ста дней?

- Это будет ваше домашнее задание. Лично проведите, так сказать, контрольную закупку, попробуйте получить какое-нибудь разрешение. Вот и узнаете, где и как оптимизировать работу, - резюмировал полпред.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- Каждый из регионов Сибири имеет значительный социально-экономический потенциал и все возможности, чтобы стать инвестиционно привлекательной территорией. В то же время результаты нацрейтинга свидетельствуют, что интенсивность действий, стремление улучшить взаимодействие с предпринимательским сообществом в СФО заметно ниже, чем в регионах-лидерах. Трудно соревноваться с Москвой. Но в рейтинге есть ряд показателей, не требующих финансирования, которые зависят только от организационных действий власти, от отношения высшего должностного лица к деловому климату в регионе. Всем субъектам необходимо проанализировать показатели рейтинга, чтобы понять, по каким параметрам они отстают от соседей и регионов-лидеров.