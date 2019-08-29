Многодетные семьи в Новосибирской области получили автомобили

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг вручил ключи и документы на автомобили двадцати многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей.

Глава региона отметил, что в области растет число многодетных семей. В связи с этим по решению регионального правительства в прошлом году было принято решение в два раза увеличить объем финансирования, направляемый на покупку транспортных средств. Это позволило второй год подряд вручать двадцать вместительных автомобилей большим семьям.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что новые машины "Лада-Ларгус" получили представители десяти муниципальных районов и городских округов Новосибирской области - Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов, городов Бердска и Новосибирска.

В Новосибирской области социальная поддержка многодетных семей - в приоритете. Впервые по инициативе общественных организаций региона, при поддержке губернатора и правительства области такие семьи получили автомобили в 2012 году. За восемь лет многодетным передано 112 машин. С 2013 года это семиместные автомобили "Лада-Ларгус".

Если в 2017-м было передано девять автомобилей, то в 2018-м - уже двадцать.

В текущем году на оказание данной меры поддержки предусмотрено более 12,7 миллиона рублей. В правительстве региона уточнили, что средства выделены по госпрограмме Новосибирской области, направленной на развитие системы соцподдержки населения и улучшение социального положения семей с детьми. Документ разработан в рамках нацпроекта "Демография" и утвержден 31 июля 2013 года постановлением правительства области.