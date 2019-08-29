На Алтае предприниматель ставит в селах баки в поддержку "мусорной" реформы

В Алтайском крае сельский предприниматель организовал производство мусорных контейнеров, чтобы навести порядок в родном Ребрихинском районе. Пока он оборудовал мусорными баками одно село - Клочки. Если его начинание поддержат власти, то цивилизованный сбор отходов придет во все села района.

Вывозом мусора Вячеслав Сушков занялся несколько лет назад по просьбе местных властей. Для предпринимателя, открывшего небольшое производство строительных материалов, это была своего рода общественная нагрузка, не приносящая прибыли. Он обучил специалистов, получил лицензию, выделил машину, чтобы несколько раз в неделю жители районного центра могли сдать пакеты с мусором.

- Сбор отходов мог бы стать нормальным бизнесом, если организовать все по уму, - уверен Сушков. - Мы ждали "мусорную" реформу, надеялись, что в этой сфере наконец-то наведут порядок. Ведь если обслуживать весь район, а не одно село, тогда это уже имеет экономический смысл.

Сейчас предприниматель обслуживает семь сел, а с сентября по договору с региональным оператором будет вывозить мусор из всех 28 населенных пунктов Ребрихинского района. Для этого он приобрел специализированный мусоровоз, но столкнулся с неожиданной проблемой - нет подходящих контейнеров с "еврозахватом", чтобы автоматически загружать отходы в машину. Вот и решил сам выпускать мусорные баки - варить их из металла, благо, сварщик на производстве есть. Разработал технические условия, сертифицировал и уже полностью оснастил новыми контейнерами село Клочки и тестовую площадку в Ребрихе.

- На примере одного села и площадки в районном центре я хотел показать, как должна работать мусорная реформа даже в небольших населенных пунктах и что это дает населению, - поясняет Вячеслав Сушков.

До этого в Клочках жители месяцами копили мусор на подворьях, а потом сами вывозили на местную свалку в трех километрах от села - неудобно, дорого, да и не каждому под силу. Правда, на установку контейнеров селян тоже пришлось долго уговаривать.

- Многие не хотели, чтобы мусорный бак находился рядом с их домом, - пояснил глава Клочковского сельсовета Константин Кузнецов. - Пришлось собирать сход села и всем вместе решать, где их установить. Сейчас люди уже привыкли, что в любой момент могут утилизировать отходы, а не хранить их на подворье. И даже просят увеличить количество контейнеров, чтобы они были ближе к дому.

Так, благодаря инициативе предпринимателя и местных властей Клочки стали образцовым селом не только по чистоте, но и по организации системы обращения отходов. Сюда уже едут за опытом. Да и жители Ребрихи, опробовав единственную в районном центре современную контейнерную площадку, просят оборудовать такие везде. "С контейнерами гораздо удобнее - когда тебе надо, тогда и вынес мусор", - поделился впечатлениями ребрихинец Александр Попелышев.

Пока же жильцам многоквартирных домов районного центра приходится в строго установленное время выносить мусор к подъезжающей машине. Не успел выбежать в положенные десять минут - неси мусор домой и жди несколько дней до прихода следующей машины. А проживающие в частных домах раз в неделю выставляют мешки с мусором на улицу, чтобы их забрал проезжающий мусоровоз.

По словам Вячеслава Сушкова, если администрация района его поддержит, то он сможет обеспечить контейнерами все села района и перевести их на цивилизованный сбор ТКО. Первые сорок мусорных баков в Клочках и Ребрихе предприниматель установил за свой счет, но надеется, что эти расходы ему возместят из средств местных бюджетов.

- Оборудование контейнерных площадок - это полномочия муниципалитета, и сейчас администрация Ребрихинского района изыскивает на это средства, - пояснил корреспонденту "РГ" главный специалист комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ребрихинского района Евгений Морозов. - Приобретать контейнеры по закону могут и управляющие компании, и сами жильцы, и региональные операторы. Мы рассчитываем на поддержку краевых властей - в регионе планируют выделить средства на закупку контейнеров для муниципалитетов. Хорошо, в районе нашелся инициативный предприниматель, который наладил производство мусорных баков и уже начал устанавливать их в селах. При наличии финансирования мы планируем все населенные пункты оборудовать контейнерными площадками и постепенно отказаться от бестарного сбора отходов.

Кстати

Острый дефицит мусорных контейнеров ощущается не только в Ребрихинском районе, но и во всем Алтайском крае. По оценке регионального министерства природных ресурсов и экологии, чтобы обеспечить контейнерный сбор мусора во всех населенных пунктах края, необходимо около тридцати тысяч баков. По подсчетам специалистов, для оборудования недостающих десяти-пятнадцати тысяч контейнерных площадок в регионе потребуется около 400 миллионов рублей.